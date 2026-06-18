코르티스, ‘레드레드’도 스포티파이 1억 스트리밍…57일 만

‘영크크’ 코르티스가 ‘레드레드’로 또 하나의 억대 스트리밍 곡을 탄생시켰다.

미니 2집 타이틀곡 ‘레드레드’는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 16일 자로 누적 재생 수 1억 회를 돌파했다. 지난 4월 20일 곡 발표 후 단 57일 만이다. 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 노래 중 가장 빠르게 1억 스트리밍 고지를 밟았다.

데뷔 1년도 채 되지 않아 세 번째 억대 스트리밍 곡을 보유하게 됐다. 앞서 미니 1집 수록곡 ‘고!(GO!)’와 ‘패션(FaSHioN)’이 지난 1월에 잇달아 누적 재생 수 1억 회를 돌파했다. ‘레드레드’로 ‘고!’의 1억 달성 기간이었던 116일을 절반으로 단축시키며 자체 신기록을 썼다.

‘레드레드’는 멜론, 벅스, 스포티파이 한국 등 주요 음원 플랫폼의 일간, 주간 차트 정상을 휩쓸었다. 특히 올해 컴백한 보이그룹 중 유일하게 멜론 주간 차트(집계기간: 5월 18일~31일) 1위를 차지했다. 또한 최근 5년 내 데뷔한 보이그룹 가운데 최초로 스포티파이 글로벌 일간, 주간 차트에 진입해 두 달가량 장기 차트인 중이다. ‘데일리 톱 송 글로벌’(5월 4일 자) 36위, ‘위클리 톱 송 글로벌’(집계 기간: 5월 1일~7일) 61위로 각각 자체 최고 순위를 기록했다.

특히 이 곡은 대학축제와 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’ 광화문광장 거리응원 등 다양한 무대에서 우렁찬 떼창을 몰고 다녔다. 반복적이고 캐치한 리듬, 새로운 질감의 사운드가 대중의 귀를 사로잡았다. 다섯 멤버는 경계하는 바를 ‘레드(RED)’, 지향하는 바를 ‘그린(GREEN)’에 빗대 풀었고, 가사를 직관적으로 표현한 ‘팔랑귀 춤’으로 챌린지 열풍을 이끌었다. 이들을 수식하는 ‘영 크리에이터 크루’는 최근 ‘영크크’라는 유행어로 번져 힙하고 개성 있는 세대를 대변하는 의미로 쓰인다. 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 코르티스를 ‘2026년 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인(30 Under 30 Asia)’으로 선정했다.

팀을 향한 뜨거운 관심은 티켓 파워로 이어지고 있다. 첫 단독 투어 ‘2026 CORTIS TOUR <풋 유어 폰 다운(PUT YOUR PHONE DOWN)>’의 인천, 북미 총 9회 공연은 멤버십 선예매 단계에서 일찌감치 전석 매진됐다. 이들은 한국, 북미, 일본 등 총 9개 지역에서 14회 공연을 펼친다.

앞서 진행된 북미 7회 공연도 매진됐다. 코르티스는 8월 4일 캐나다 토론토, 6일 미국 뉴욕, 8일 애틀랜타, 11일 어빙, 13일 로스앤젤레스, 15~16일 샌프란시스코에서 열리는 북미 공연을 마치고 8월 22~23일 서울 고려대학교 화정체육관, 9월 4~6일 일본 가나가와 피아 아레나 MM에서 투어를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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