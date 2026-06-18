‘감성+자유’ 오가는 이승윤, '무얼 훔치지'→'뒤척이는 허울' 0집 콘셉트 포토 눈길

‘0집’이라는 뜻깊은 앨범 발매를 앞둔 싱어송라이터 이승윤의 감성과 분위기를 엿볼 수 있는 콘셉트 포토가 베일을 벗었다.

이승윤은 최근 공식 SNS를 통해 정규 4집 '0집'의 '무얼 훔치지'와 '뒤척이는 허울' 버전의 콘셉트 포토를 공개했다.

'무얼 훔치지' 버전은 절제된 흑백 무드 속 이승윤의 사유의 순간을 포착했다. 여백이 강조된 공간은 마치 한 사람의 내면 세계를 펼쳐놓은 듯하고, 이승윤의 눈빛은 고요하지만 깊은 울림을 간직한다.

반면 '뒤척이는 허울' 버전은 무대 위 보다 자유로운 이승윤의 모습을 담았다. 마이크를 손에 쥔 이승윤의 모습은 역동적인 에너지를 전하는 모습이다.

'무얼 훔치지'와 '뒤척이는 허울'의 가사가 콘셉트 포토 상단에 삽입돼 눈길을 끈다. 특유의 서정적이면서도 직설적인 노랫말은 리스너들에게 생각할 거리를 안긴다.

오는 26일 발매하는 '0집'은 이승윤이 약 10년 전 홀로 작업했던 음악들을 재구성과 재녹음의 과정을 거쳐 새롭게 완성한 앨범이다. 록, 모던록, 포크, 발라드 등 다양한 장르를 아우르는 총 29곡이 수록됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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