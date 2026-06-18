‘나솔’ 19기 옥순, 결혼 임박…웨딩드레스 피팅 공개 “올릴까 말까 수천 번 고민”

사진 = 옥순 SNS 계정

‘나는 솔로’ 19기 옥순이 웨딩드레스 피팅 영상을 공개했다.

옥순은 17일 자신의 SNS에 “올릴까 말까 수천 번의 고민 끝에... (일단 관리부터 받자)”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 옥순이 다양한 웨딩드레스를 착용한 모습이 담겼다. 화려한 비즈 드레스부터 우아한 실루엣의 드레스까지 다채로운 매력을 선보였다.

사진 = 옥순 SNS 계정

사진 = 옥순 SNS 계정

옥순은 “다 잘 어울린다고 하셔서 고르기 힘들었는데 전 과연 어떤 드레스를 골랐을까요. 어울리는 드레스 추천해주세요”라고 덧붙였다.

한편 옥순과 상철은 SBS Plus·ENA 연애 리얼리티 프로그램 ‘나는 솔로’ 19기 모솔 특집을 통해 실제 연인으로 발전했다.

두 사람의 결혼 소식은 지난해 10월 옥순의 SNS를 통해 청첩장 일부가 공개되며 처음 알려졌다. 이후 옥순은 웨딩 관리 과정을 공유하며 예비 신부로서의 일상을 전하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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