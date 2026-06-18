부산 돼지국밥이 짬뽕으로… 백종원 ‘팔도 홍콩반점’ 첫 메뉴 공개

부산의 대표 향토 음식인 돼지국밥이 홍콩반점의 짬뽕으로 재해석된다.

더본코리아의 중식 전문 브랜드 홍콩반점은 전국 8개 권역의 향토 음식과 특산물을 활용한 지역 특화 신메뉴 프로젝트 ‘팔도 홍콩반점’을 시작한다고 18일 밝혔다.

첫 메뉴는 ‘부산 돼지국밥짬뽕’이다. 더본코리아는 이날부터 부산·울산·양산 등 경남권 홍콩반점 24개 매장에서 해당 메뉴를 판매한다. 양산물금점은 판매 매장에서 제외된다.

부산 돼지국밥짬뽕은 부산의 ‘소울푸드’ 돼지국밥의 진한 풍미에 홍콩반점 특유의 얼큰한 짬뽕 국물을 더한 메뉴다. 지역 음식의 개성을 살리면서도 홍콩반점의 대표와 연결했다.

이번 프로젝트는 더본코리아가 최근 진행한 점주 간담회에서 나온 지역 가맹점주들의 아이디어에서 출발했다. 회의 과정에서는 강원도 섭짬뽕, 광주 애호박찌개짬뽕, 의정부 부대찌개짬뽕 등 지역색을 담은 메뉴 아이디어가 제시됐다.

더본코리아는 지난 4월부터 점주들의 현장 의견을 바탕으로 전국 각지의 향토 음식과 특산물을 홍콩반점 방식으로 재해석하는 메뉴 개발에 들어갔다. 지역의 맛과 이야기를 짬뽕 메뉴로 풀어내는 미식 프로젝트로 운영한다는 계획이다.

프로젝트 전 과정은 유튜브 채널 ‘백종원’의 신규 개편 코너 ‘내꺼내먹 시즌2’를 통해 공개된다. 영상에서는 백종원 대표가 전국 팔도를 돌며 지역 특색 짬뽕 개발 과정과 각 지역의 음식 문화를 소개한다.

팔도 홍콩반점은 부산 메뉴를 시작으로 올해 12월 말까지 총 8회차 콘텐츠를 통해 지역 특화 짬뽕 메뉴를 순차적으로 선보일 예정이다.

고객 참여형 스탬프 이벤트도 함께 진행된다. 더본코리아는 2027년 2월 28일까지 전국 8개 지역에서 순차 공개되는 메뉴를 맛본 고객에게 스탬프를 적립해주는 이벤트를 운영한다.

스탬프를 모은 고객에게는 추첨을 통해 순금 5돈, 호텔더본 제주 숙박권, 홍콩반점 모바일 금액권 10만원권, 홍콩반점 모바일 금액권 3만원권 등을 제공한다. 자세한 참여 방법과 추첨 방식은 추후 홈페이지를 통해 공지된다.

더본코리아 관계자는 “팔도 홍콩반점은 지역의 맛과 이야기를 담은 장기 신메뉴 프로젝트”라며 “전국 곳곳의 특색 있는 식재료와 향토 음식을 콘텐츠로 소개하고 소비자들의 실제 방문을 유도해 지역 상권과 관광 활성화에도 도움이 되는 구조를 만들 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 홍콩반점은 ‘내꺼내먹 시즌2’ 시작을 기념해 오는 19일 하루 동안 전국 매장에서 짜장면을 3900원에 판매하는 특별 이벤트를 진행한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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