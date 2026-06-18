개그우먼 서아름, ‘73→57kg’ 감량…“허리 사이즈 28인치” 홀쭉해진 근황

사진=쥬비스다이어트

KBS 33기 공채 개그우먼 서아름이 무려 16kg를 감량하며 몰라보게 달라진 근황을 공개했다.

18일 쥬비스다이어트는 서아름이 73kg에서 57kg까지 총 16kg을 감량했다고 밝혔다. 감량 전 33~34인치였던 의류 사이즈도 28인치까지 줄었다.

서아름은 그동안 146cm라는 작은 키에 통통한 체형으로 인해 ‘뚱뚱한 캐릭터’와 ‘보통 체형’ 사이에서 애매한 이미지에 대한 고민이 있었다고 밝혔다. 서아름은 "운전할 때 배가 핸들에 닿더라"며 "그때 '이건 아니다' 싶었다"고 밝혔다.

사진=쥬비스다이어트

그는 "다이어트는 무조건 굶거나 극단적으로 운동해야 하는 거라고 생각했다. 삼시 세끼 다 먹고, 스케줄도 그대로 유지하면서 빠지니까 솔직히 신기했다"고 말했다. 프리랜서로 활동하며 일정이 불규칙한 상황에서도 자신의 생활 패턴에 맞춰 1:1 맞춤 관리와 컨설턴트의 케어를 받았다.

서아름은 “예전에는 입던 옷이 맞지 않아 온라인으로 큰 사이즈를 찾아 입었는데, 이제는 옷가게에서 28인치 바지가 맞는 것을 보고 많이 달라졌다는 걸 실감했다”며 “거울을 보는 시간이 즐거워졌고, 예전 옷을 다시 꺼내 입을 수 있게 돼 스스로도 잘하고 있다는 생각이 든다”고 말했다.

사진=쥬비스다이어트

이어 “체중만 줄어든 것이 아니라 허리 라인과 다리 라인이 달라지면서 어떤 옷을 입어도 예전보다 핏이 살아나는 것을 느낀다”며 “앞으로도 적정 체중까지 건강하게 감량해 더 다양한 캐릭터와 새로운 모습을 보여드리고 싶다”고 덧붙였다.

쥬비스 관계자는 “서아름 씨는 바쁜 방송·콘텐츠 활동 속에서도 본인에게 맞는 관리 방식을 꾸준히 이어오며 의미 있는 변화를 만들어가고 있다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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