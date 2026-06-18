‘멕시코 경계 1호’ 황인범 “멕시코가 나를 더 신경 써줬으면…”

황인범이 18일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 사진=뉴시스

홍명보 감독이 18일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 황인범의 통역기 착용을 도와주고 있다. 사진=뉴시스

“저를 더 신경 써줬으면 좋겠다. 그럼 더 좋은 선수들에게 기회가 갈 거다.”

‘중원의 사령관’ 황인범(페예노르트)이 멕시코 언론의 경계에 재치 있는 답변을 내놓았다.

황인범은 18일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코전 기자회견에 참석했다. 한국 축구대표팀은 오는 19일 같은 장소에서 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

멕시코의 경계 대상 1호로 급부상했다. 황인범은 지난 12일 체코와의 조별리그 1차전에서 중원을 지휘하며 1골 1도움으로 맹활약했다. 한국의 2-1 승리에 앞장섰다.

이에 멕시코 언론은 한국의 강점을 중원으로 꼽았다. 황인범은 “그런 평가가 나온다는 점이 선수로서는 감사하다”라며 “사실 저를 많이 신경써주면 좋겠다”고 했다. 이어 “그러면 내일 경기에서 내가 아니라 더 좋은 선수들에게 기회가 갈 것으로 생각한다”고 미소 지었다.

팀 동료들을 믿는다. 그는 “내일 멕시코전에서 공격수들이 찬스를 살려줄 것이라는 믿음이 있다”며 “내가 볼을 많이 배급해서 찬스를 많이 만들어주겠다는 생각으로 경기를 준비했다”고 힘줘 말했다.

멕시코의 막강한 공격력을 이겨내야 한다. 황인범은 “(1차전 상대인) 멕시코는 다른 특성을 가지고 있다”며 “멕시코는 개인 압박 능력이 좋다. 압박 능력이 좋다. 그 부분을 팀으로 이겨내는 게 중요하다. 또한 멕시코는 전환 속도가 빠르다. 그 부분을 잘 대비했다”고 설명했다.

옛 동료와의 대결도 눈길을 모은다. 황인범은 페예노르트에서 산티아고 히메네스(AC밀란)와 한솥밥을 먹었다. 히미네스는 지난해 2월 이탈리아 세리에A AC밀란으로 이적했다.

황인범은 “워낙 좋은 스트라이커였다. 함께 뛴 시간이 적어서 아쉬웠다”며 “내일 산티아고가 출전하게 된다면 수비수들에게 주의해야 할 점을 얘기하겠다. 우리에겐 장점으로 작용할 수 있을 것”이라고 말했다. 그러면서 “함께 좋은 모습을 보여주고 싶다”고 눈빛을 반짝였다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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