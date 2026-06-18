멕시코 ‘초록 물결’ 넘는다… 홍명보 “주도권 찾는 시점이 중요”

홍명보 한국 축구대표팀 감독과 황인범이 18일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 사진=뉴시스

“멕시코 홈 이점은 잘 알고 있다. 경기 주도권을 어느 시점에 찾아오느냐가 중요하다.”

멕시코전에 나서는 홍명보호, 열광적인 홈 팬들의 응원을 어떻게 이겨내느냐가 핵심이다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 오는 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 강호 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 2차전을 치른다

한 수 위의 실력과 홈 팬들의 열광적인 응원을 이겨내야 한다. 홍 감독은 경기 하루 전날인 18일 같은 장소에서 열린 멕시코전 공식 기자회견에서 “조별리그에서 가장 강한 팀과 경기를 한다”며 “홈 팀과의 경기는 어려움이 따른다. 우리 선수들이 잘 극복해서 좋은 경기할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

북중미 강호 멕시코의 FIFA 랭킹은 12위로 조별리그 A조에서 가장 높다. 한국(22위)보다 10계단 높은 한 수 위의 상대다. 여기에 열광적인 홈 팬들이 집결해 과달라하라 스타디움은 멕시코의 초록 물결이 가득 찰 것으로 보인다.

홍 감독은 “1차전 체코전 때 멕시코팬들이 우릴 응원해 준 점 이 자리에서 다시 한 번 고맙다는 말을 전하고 싶다”며 “내일은 적으로 만나서 경기를 한다. 홈 팀의 여러가지 이점에 대해서는 알고 있다”고 했다.

철저한 대비로 승부를 띄운다. 홍 감독은 “(1차전 상대인) 체코와 멕시코는 전혀 다른 팀이다. 플레이 스타일이 다르다”라며 “상대가 분명히 강하게 나올 것이다. 대비를 잘하겠다”고 말했다.

대표팀은 지난 12일 체코와의 조별리그 1차전에서 2-1로 승리했다. 이어 정확히 일주일 만에 멕시코와 대결한다. 홍 감독은 “일주일이라는 시간은 선수들이 회복하기에 충분했다”라며 “다만 경기는 항상 상대성이다. 우리가 준비한 대로 모든 게 나오진 않는다”며 “그 변수를 얼마만큼 경기를 하면서 제어할 수 있느냐가 중요하다고 본다”고 짚었다.

맞붙었던 경험을 살린다. 대표팀은 지난해 9월 멕시코와 평가전을 치러 2-2 무승부를 거뒀다. 홍 감독은 “평가전 경험이 선수들에게 도움이 될 것”이라며 “당시 선수들이 마지막까지 포기하지 않고 자기 역할을 충실히 하면서 이겼다. 저희 나름대로 강한 자신감이 있다고 본다. 내일 경기에서 잘 나타났으면 좋겠다”고 했다.

승리의 키는 김민재(뮌헨)이 쥐고 있다. 멕시코의 강한 공격을 막아내야 한다. 멕시코는 지난 12일 남아공과의 조별리그 1차전(2-0 승) 포함 최근 10경기에서 18골을 몰아넣었다. 홍 감독은 “김민재 역할이 중요하다는 건 다 알고 있는 사실”이라며 “하지만 수비라는 건 한 사람의 능력도 중요하지만 조직적인 면이 중요하다”고 설명했다. 그러면서 “상대 스트라이커의 움직임은 굉장히 좋다. (수비 라인) 뒤로 움직이는 플레이를 하기 때문에 순간적으로 놓칠 수도 있다. 그때 어떤 수비 조직력으로 다른 선수와 호흡하는지가 중요하다”고 했다.

과달라하라=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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