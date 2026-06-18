이즈나, 글로벌 컴백 프로모션 눈길…“우리만의 템포로 계속 성장하길”

사진제공=웨이크원, QQ뮤직

그룹 izna(이즈나)가 컴백 직후 글로벌 프로모션을 전개하며 전 세계 팬들의 열띤 반응을 이끌고 있다.

최근 미니 3집 'SET THE TEMPO'(세트 더 템포)를 발매한 이즈나는 미국, 중국, 프랑스 등을 아우르는 프로모션을 전개해 눈길을 끈다.

우선 REPUBLIC Collective(리퍼블릭 컬렉티브)와 파트너십의 일환으로 오는 7월 10일 미국에서만 만나볼 수 있는 특전이 담긴 'SET THE TEMPO' 한정반을 출시한다. 각 판매처에 따라 독점 포토카드 등이 포함된 앨범을 구매할 수 있다.

이어 앨범 발매를 기념해 텐센트뮤직엔터테인먼트(TME)가 운영하는 중국 최대 음원 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직과 함께 대대적인 오프라인 프로모션을 전개 중이다. 중국 광저우, 구이린, 상하이, 샤먼, 선전, 청두, 충칭, 칭다우, 항저우 등 10개 지역 내 대형 쇼핑몰 등에 이즈나의 신보 콘셉트 포토로 옥외광고가 진행됐다.

프랑스에서는 한류 매체 Ksociety와 인터뷰도 진행했다. 이즈나는 컴백 소감으로 "오랜만에 naya(팬덤명)와 만나는 만큼 저희의 열정, 그리고 무대를 할 때 얼마나 행복한지를 보여드리고 싶었다. 이번 앨범의 곡들에는 naya분들께 전하고 싶은 메시지도 많이 담겼다. 저희의 진심을 느껴보셨으면 한다"고 말했다.

타이틀곡 'METRONOME'(메트로놈)에 대해 "어떤 콘셉트든 이즈나만의 색깔로 완벽하게 소화할 수 있다는 걸 보여줌으로써 무한한 잠재력을 증명하고 싶었다. '우리가 기준이 된다'라는 자신감 있는 메시지가 담겼다"며 "몽환적인 감성이 느껴지는 한편, 파워풀한 퍼포먼스가 특징이다. 댄스 브레이크에는 피지컬을 살린 안무들로 다채로운 매력을 만나실 수 있을 것"이라고 설명했다.

끝으로 "'SET THE TEMPO'에 담긴 메시지처럼 우리만의 템포로 계속해 성장하는 한 해가 되었으면 좋겠다. 다양한 기회로 끊임없이 도전하면서 naya들과 함께 행복한 에너지를 나누고 싶다"고 포부를 밝혔다.

이즈나는 국내는 물론 미국, 중국, 프랑스를 아우르는 전방위적 컴백 프로모션 속에 국내외 음원 플랫폼에서도 상승세를 이어가고 있다. 앨범 발매 직후 일본·인도네시아·헝가리·포르투갈 등 전 세계 5개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' TOP 10에 진입했고, 국내 멜론 HOT 100에도 수록곡 전곡이 차트인했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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