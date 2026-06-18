새 멤버 영입한 시크릿, 오늘(18일) 12년 만에 컴백…신곡 ‘아이스크림’

그룹 시크릿(Secret)이 새 멤버와 함께 12년 만에 컴백한다.

시크릿은 18일 오후 6시 스페셜 미니앨범 'Secret Flavor'(시크릿 플레이버)를 발매한다.

시크릿이 12년의 시간을 넘어 잊고 지낸 소중한 추억들을 되새기는 앨범이다. 시크릿의 정체성을 지키기 위한 멤버들의 마음이 앨범 전반에 담긴 가운데 새 멤버 예빈이 메인보컬로 합류했다.

타이틀곡 '아이스크림'은 비발디의 '봄'을 샘플링한 미디엄 템포의 팝 댄스곡이다. 청량한 스트링 사운드 위에 아이스크림이 영영 녹지 않기를 바라는 어린아이 같은 순수한 마음을 담았다.

뮤직비디오에서는 상상 속 장면들이 현재와 이어지며 한 편의 동화 같은 이야기가 펼쳐진다. 전효성, 징거, 예빈의 밝은 에너지가 더해져 시크릿만의 감성을 더했다.

이 외에도 앨범에는 시크릿만의 당찬 자신감을 펑키한 사운드로 그려낸 'GET RIGHT'(겟 라이트)를 비롯해 'Madonna (2026 Ver.)', '샤이보이 (2026 Ver.)', '별빛달빛 (2026 Ver.)', '사랑은 MOVE (2026 Ver.)', '유후 (2026 Ver.)', 'Madonna (Remake 2026 Ver.)' 등 시크릿의 대표곡을 리메이크한 트랙들까지 총 8곡이 수록된다. 이 중 'Madonna (Remake 2026 Ver.)'의 경우 새로운 스타일로 완전히 재해석해 한층 성숙해진 매력을 보여준다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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