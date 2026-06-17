‘환연2’ 이나연, 군살 어디에?…다낭서 뽐낸 완벽 비키니핏 [스타★샷]

사진 = 이나연 SNS 계정

‘환승연애2’ 이나연이 청량한 매력이 돋보이는 근황을 전했다.

이나연은 17일 자신의 SNS에 “방송 전 희두와 첫 해외여행으로 왔던 다낭, 그때랑 꼭 닮은 코스로 4년 만에 다녀온다”는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “이젠 정말 서로 모든 걸 안다 싶다가도 여행만 다녀오면 또 몰랐던 모습을 발견하기도 한다”며 “다들 이렇게 연애하시죠?”라고 덧붙이며 남희두를 향한 애정을 드러냈다.

사진 = 이나연 SNS 계정

사진 = 이나연 SNS 계정

공개된 사진에는 베트남 다낭에서 여행을 즐기고 있는 이나연의 모습이 담겼다. 푸른 바다와 이국적인 풍경 속에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 눈길을 끌었다.

사진 = 이나연 SNS 계정

사진 = 이나연 SNS 계정

사진 = 이나연 SNS 계정

특히 이나연은 휴양지 패션을 완벽하게 소화하며 건강미 넘치는 매력을 발산했다. 화사한 비주얼과 밝은 에너지가 어우러져 시선을 사로잡았다.

한편 이나연은 티빙 오리지널 ‘환승연애2’에 출연하며 얼굴을 알렸으며, 현재 유튜브 채널 ‘일단이나연 NAYEON’을 운영하며 팬들과 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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