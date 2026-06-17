‘334경기 만에 600만’ 거침없는 프로야구 흥행열차… 역대 최단 기록 새로 썼다

사진=뉴시스

프로야구가 역대 가장 빠른 속도로 600만 관중을 돌파했다.

한국야구위원회(KBO)는 “2026 신한 SOL KBO리그는 17일 잠실과 대구, 인천, 광주, 창원서 열린 5경기에 총 7만9375명이 입장하면서 시즌 누적 관중 606만6775명을 기록했다”고 밝혔다.

무려 334경기 만에 600만명을 넘긴 것이다. 이로써 종전 최소 경기 기록이었던 지난해(350경기)보다 16경기 앞당겼다.

전반기 600만 관중 돌파는 2024년과 지난해에 이어 역대 세 번째다. 올 시즌에는 100만 관중부터 600만 관중까지 모든 구간에서 최소 경기 기록을 새로 쓰며 지난해 역대 최다 관중인 1231만2519명을 넘어설 기세를 보이고 있다.

경기당 평균 관중은 1만8164명으로 지난해 같은 경기 수보다 약 7% 늘었다. 구단별 누적 홈 관중은 LG가 81만9054명으로 가장 많았고, 삼성도 80만8859명으로 80만명을 돌파했다. 두산(71만4021명), KIA(65만6832명), 롯데(62만7772명)가 뒤를 이었다.

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관중 증가율에서는 NC가 전년 대비 18% 늘어난 40만1062명으로 가장 높은 상승 폭을 보였다. KT가 16% 증가한 49만178명으로 뒤를 이었고, 삼성은 10% 증가했다.

평균 관중은 LG가 2만3402명으로 선두를 달렸다. 삼성(2만3110명), 두산(2만1637명), 롯데(2만251명)까지 4개 구단이 경기당 평균 2만명 이상을 불러 모았다.

매진 열기도 뜨겁다. 전체 334경기 가운데 약 57%인 190경기가 매진됐고, 리그 평균 좌석 점유율은 87.9%에 달했다. LG와 한화가 나란히 29차례 매진을 기록해 공동 1위에 올랐으며, 삼성은 27차례로 뒤를 이었다. 좌석 점유율은 한화가 99.8%로 가장 높았고 삼성(99.1%), LG(98.5%) 순으로 뒤를 이었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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