아이온, ‘퍼플온’ 서비스 시작…모바일 원격 조작 가능

아이온, 퍼플온 서비스 시작 = 엔씨 제공

아이온이 모바일을 활용한 원격 플레이 기능을 도입해 이용자 편의성을 강화한다.

엔씨는 MMORPG ‘아이온’에 모바일 원격 플레이 서비스 ‘퍼플온(PURPLE On)’을 적용하고, 이와 함께 데바 서버 전용 신규 인스턴스 던전 2종을 업데이트한다고 17일 밝혔다.

새롭게 도입되는 퍼플온은 엔씨의 크로스 플레이 플랫폼 퍼플(PURPLE)에서 제공하는 기능으로, 이용자가 PC에서 실행 중인 게임을 모바일 기기에서 실시간으로 확인하고 조작할 수 있도록 지원한다. 캐릭터 사망, 레벨업 등 주요 게임 정보도 푸시 알림을 통해 즉시 확인 가능하다.

아이온 최초의 자동 사냥 특화 서버인 데바 서버 이용자들은 PC와 모바일에 퍼플을 설치해 퍼플온 서비스를 이용할 수 있다.

이와 함께 데바 서버에는 신규 인스턴스 던전 ‘카타라 경기장’과 ‘레파르 비밀 연구소’가 추가된다.

카타라 경기장은 4인이 함께 참여하는 협동형 콘텐츠로, 제한 시간 안에 몬스터를 처치해 점수를 획득하는 방식으로 진행된다. 점수에 따라 대량의 경험치를 얻을 수 있어 빠른 성장에 초점을 맞춘 것이 특징이다.

레파르 비밀 연구소는 비교적 짧은 플레이 타임과 높은 경험치 효율을 갖춘 던전이다. 자동 사냥 기능을 활용할 수 있어 부담 없이 참여할 수 있으며, 던전 보상으로는 몬스터 처치 후 드롭된 아이템을 자동으로 획득하는 신규 펫도 얻을 수 있다.

엔씨는 이번 업데이트를 통해 원격 플레이 환경을 제공하는 한편, 성장 효율을 높인 신규 콘텐츠를 추가해 데바 서버 이용자들의 플레이 경험을 한층 확대할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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