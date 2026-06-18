몬스주식회사 버블몬, 2026 KTEA 한국브랜드평가대상 수상

사진=몬스 주식회사의 브랜드 버블몬

몬스 주식회사의 브랜드 버블몬(대표 신종호)이 한국우수브랜드협회가 주최·주관하고 브랜드경제가 후원한 ‘2026 KTEA 한국브랜드평가대상’을 수상했다고 18일 밝혔다.

KTEA 한국브랜드평가대상은 소비자 만족도와 브랜드 경쟁력, 시장 기여도, 성장 가능성 등을 종합적으로 평가해 분야별 우수 브랜드를 선정하는 시상식이다. 매년 다양한 산업 분야의 브랜드를 대상으로 심사가 진행되며 브랜드 가치 향상과 건전한 산업 발전에 기여한 기업과 브랜드를 발굴하는 데 목적을 두고 있다.

25년도에 이어 이번해까지 2년연속으로 수상한 버블몬은 브랜드 인지도와 지속적인 시장 활동, 제품 운영 역량 등을 인정받았다. 특히 2019년 국내 편의점 유통망을 통해 제품을 선보인 이후 시장에서 브랜드 운영을 이어오며 소비자 접점을 확대해 온 점이 평가에 반영된 것으로 알려졌다.

또한 몬스 주식회사는 제품 기획부터 개발, 생산, 품질 관리까지 자체적으로 운영하는 시스템을 구축하고 있으며 이를 기반으로 브랜드 운영을 이어오고 있다. 변화하는 시장 환경 속에서 제품 개발과 품질 관리 체계를 지속적으로 강화하며 브랜드 경쟁력 확보에 주력하고 있다고 밝혔다.

버블몬 관계자는 “2년 연속 수상이라는 결과는 브랜드를 꾸준히 운영해 온 노력과 소비자들의 관심이 함께 만들어낸 성과라고 생각한다”며 “앞으로도 브랜드 경쟁력 강화를 위한 다양한 노력을 이어가며 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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