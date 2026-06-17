코르티스, 북미 이어 인천 공연도 표 없음

신인류 그룹 '코르티스(CORTIS)'가 첫 투어 '풋 유어 폰 다운(PUT YOUR PHONE DOWN)의 포문을 여는 인천 공연 좌석을 완판시켰다.

17일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 코르티스의 '2026 코르티스 투어 인 인천(CORTIS TOUR IN INCHEON)'은 15~16일 진행된 국내·글로벌 멤버십 선예매에서 전석 매진됐다. 18일 예정된 일반 예매를 시작하기도 전에 모든 티켓이 소진됐다.

해당 공연은 7월 18~19일 인천 인스파이어 아레나에서 열린다. 지난해 8월 데뷔 후 처음으로 나서는 단독 투어의 시작을 알리는 자리다. 멤버들은 그간 국내외 굵직한 무대에서 공동 창작한 음악, 안무, 영상으로 완성도 높은 공연을 선보여온 만큼 이번 투어에도 기대가 쏠린다.

이들은 한국, 북미, 일본 등 총 9개 지역에서 14회 공연을 펼친다. 먼저 진행된 북미 7회 공연의 예매는 일찌감치 마감됐다. 북미 공연은 8월4일 캐나다 토론토, 6일 미국 뉴욕, 8일 애틀랜타, 11일 어빙, 13일 로스앤젤레스, 15~16일 샌프란시스코에서 열린다. 8월 22~23일 서울 고려대학교 화정체육관, 9월 4~6일 일본 가나가와 피아 아레나 MM에서 펼쳐진다.

코르티스는 이와 함께 지금까지 발표한 곡으로 스포티파이 누적 재생 수 8억 회를 돌파했다. 미니 1, 2집과 소니 픽쳐스 애니메이션 '고트(GOAT)' 삽입곡 '멘션 미(Mention Me)' 등 전체 13개 트랙이 15일 자 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 합산 스트리밍 8억 143만 회를 기록했다. 지난 5월 6억 회(11일 자), 7억 회(27일 자)를 찍은 뒤 19일 만에 1억 회를 추가했다. 데뷔한 지 1년도 되지 않아 역대 K-팝 보이그룹 중 가장 빠른 속도로 8억 스트리밍 고지를 밟았다.

특히 미국에서의 반응이 뜨겁다. 지난 4주간 스포티파이 청취자의 국가/지역별 비중은 미국이 가장 컸고 인도네시아, 필리핀, 한국, 브라질, 멕시코, 일본이 뒤를 이었다. 미니 2집 타이틀곡 '레드레드'는 15일 자 기준 약 9996만 회 재생돼 1억 회를 목전에 뒀다.

코르티스는 다양한 글로벌 무대에 러브콜을 받아 '영크크(영 크리에이터 크루) 열풍'을 이어가고 있다. 오는 20일(이하 현지시간) 인도네시아 자카르타 음악 축제 '알로뱅크 페스티벌(Allo Bank Festival)에 출연한다. 또한 7월31일~8월1일 미국의 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'에 올해 유일한 K-팝 보이그룹으로 참여한다.

<뉴시스>

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