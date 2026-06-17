쌍둥이 판다 루이·후이, 전국 여행 떠난다

에버랜드 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오가 전국을 배경으로 한 여행 콘텐츠 주역으로 나선다.



삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 19일부터 ‘루이&후이의 대한민국 구석구석’ 프로젝트를 시작한다고 17일 밝혔다.

에버랜드가 19일부터 쌍둥이 판다 루이·후이바오의 전국 여행 스토리를 담은 대한민국 구석구석 프로젝트를 시작하고 첫 시리즈 ‘여름 촌캉스’ 편을 선보인다. 에버랜드는 전국 6개 지역을 테마로 매달 새로운 한정판 굿즈를 출시하고 현장 스탬프 투어를 진행해 특별한 선물을 증정할 예정이다. 에버랜드 제공

이번 프로젝트는 매월 한 개 지역을 선정해 루이바오와 후이바오가 해당 지역을 여행하는 콘셉트로 진행된다. 지역 명소와 축제, 특산물 등을 스토리화한 콘텐츠와 한정판 굿즈를 선보이고 방문객이 직접 현장을 찾아 스탬프를 모으는 참여형 이벤트도 함께 운영한다.



첫 여행지는 전라도다. ‘판다 할부지’로 알려진 강철원 주키퍼의 고향이라는 점을 살려, 여름철 시골집에서 휴가를 보내는 ‘촌캉스’ 콘셉트로 꾸몄다. 수박 산지인 전북 고창의 풍경을 담은 굿즈도 함께 출시된다.



첫 번째 시리즈 굿즈는 18일 네이버 쇼핑라이브에서 먼저 판매된다. 19일부터는 에버랜드 판다월드샵과 그랜드엠포리엄 매장에서도 구매할 수 있다.



대표 상품은 루이&후이 동행 인형이다. 루이바오 인형은 후드티에 선글라스, 카메라, 백팩을 착용한 여행객 모습으로 제작됐다. 후이바오 인형은 멜빵 의상과 슬링백, 여행 모자를 착용한 콘셉트다.



이 밖에도 툇마루에 앉아 수박을 먹는 루이바오와 후이바오의 모습을 담은 부채, 휴대용 선풍기, 스탠딩 선풍기, 수박 모양 쿠션과 가방 등 약 30종의 한정판 상품이 출시된다.



월별로 선보이는 마그넷은 퍼즐처럼 연결되는 형태로 제작됐다. 6개 지역 마그넷을 모두 모으면 전국 지도가 완성된다. ‘루이&후이 키링’ 구매자에게 제공되는 지도 스티커를 리플릿에 붙이면 스티커 지도도 완성할 수 있다.



고객 참여형 스탬프 투어도 진행된다. 동행 인형 구매자에게는 전국 여행 지도 리플릿과 여행용 깃발이 제공된다. 각 지역에 마련된 스탬프존을 방문하면 인증 도장을 받을 수 있다.



첫 번째 스탬프존은 고창읍성 매표소 앞에 설치된다. 현장에는 루이바오와 후이바오 캐릭터가 그려진 안내판이 마련돼 인증사진을 남길 수 있다. 19일 선운산도립공원에서 개막하는 고창 복분자와 수박축제 현장에도 포토존이 운영된다.



루이&후이의 전국 여행은 전라도를 시작으로 충청도, 제주도, 경상도, 강원도, 서울·경기도 순으로 이어진다. 에버랜드는 각 지역의 특색을 반영한 굿즈와 콘텐츠를 순차적으로 공개할 계획이다.



스탬프 위치와 운영 일정은 에버랜드 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다. 오는 11월 마지막 스탬프 투어까지 마친 뒤 에버랜드를 방문하면 스탬프 개수에 따라 리워드가 제공된다.



스탬프 2개 이상을 모으면 ‘루이&후이 구석구석 기념 수건’을 받을 수 있다. 6개 지역을 모두 완주한 이들에게는 완주 인증서와 별도 선물이 제공될 예정이다.



에버랜드 관계자는 “이번 프로젝트는 전국 각지의 매력을 소개하고 루이&후이 팬들에게 특별한 추억을 선물하기 위해 기획했다”며 “올해 이어질 다양한 여행 이야기를 통해 쌍둥이 판다와의 순간을 오래 간직하길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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