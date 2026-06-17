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쌍둥이 판다 루이·후이, 전국 여행 떠난다

입력 : 2026-06-17 18:14:17 수정 : 2026-06-17 18:14:16

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에버랜드, 매달 여행 콘텐츠 전개
‘판다 할부지’ 고향 고창이 첫 장소
루이&후이 동행 인형 등 굿즈 출시

에버랜드 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오가 전국을 배경으로 한 여행 콘텐츠 주역으로 나선다.

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 19일부터 ‘루이&후이의 대한민국 구석구석’ 프로젝트를 시작한다고 17일 밝혔다.

에버랜드가 19일부터 쌍둥이 판다 루이·후이바오의 전국 여행 스토리를 담은 대한민국 구석구석 프로젝트를 시작하고 첫 시리즈 ‘여름 촌캉스’ 편을 선보인다. 에버랜드는 전국 6개 지역을 테마로 매달 새로운 한정판 굿즈를 출시하고 현장 스탬프 투어를 진행해 특별한 선물을 증정할 예정이다. 에버랜드 제공
에버랜드가 19일부터 쌍둥이 판다 루이·후이바오의 전국 여행 스토리를 담은 대한민국 구석구석 프로젝트를 시작하고 첫 시리즈 ‘여름 촌캉스’ 편을 선보인다. 에버랜드는 전국 6개 지역을 테마로 매달 새로운 한정판 굿즈를 출시하고 현장 스탬프 투어를 진행해 특별한 선물을 증정할 예정이다. 에버랜드 제공

이번 프로젝트는 매월 한 개 지역을 선정해 루이바오와 후이바오가 해당 지역을 여행하는 콘셉트로 진행된다. 지역 명소와 축제, 특산물 등을 스토리화한 콘텐츠와 한정판 굿즈를 선보이고 방문객이 직접 현장을 찾아 스탬프를 모으는 참여형 이벤트도 함께 운영한다.

첫 여행지는 전라도다. ‘판다 할부지’로 알려진 강철원 주키퍼의 고향이라는 점을 살려, 여름철 시골집에서 휴가를 보내는 ‘촌캉스’ 콘셉트로 꾸몄다. 수박 산지인 전북 고창의 풍경을 담은 굿즈도 함께 출시된다.

첫 번째 시리즈 굿즈는 18일 네이버 쇼핑라이브에서 먼저 판매된다. 19일부터는 에버랜드 판다월드샵과 그랜드엠포리엄 매장에서도 구매할 수 있다.

대표 상품은 루이&후이 동행 인형이다. 루이바오 인형은 후드티에 선글라스, 카메라, 백팩을 착용한 여행객 모습으로 제작됐다. 후이바오 인형은 멜빵 의상과 슬링백, 여행 모자를 착용한 콘셉트다.

이 밖에도 툇마루에 앉아 수박을 먹는 루이바오와 후이바오의 모습을 담은 부채, 휴대용 선풍기, 스탠딩 선풍기, 수박 모양 쿠션과 가방 등 약 30종의 한정판 상품이 출시된다.

월별로 선보이는 마그넷은 퍼즐처럼 연결되는 형태로 제작됐다. 6개 지역 마그넷을 모두 모으면 전국 지도가 완성된다. ‘루이&후이 키링’ 구매자에게 제공되는 지도 스티커를 리플릿에 붙이면 스티커 지도도 완성할 수 있다.

고객 참여형 스탬프 투어도 진행된다. 동행 인형 구매자에게는 전국 여행 지도 리플릿과 여행용 깃발이 제공된다. 각 지역에 마련된 스탬프존을 방문하면 인증 도장을 받을 수 있다.

첫 번째 스탬프존은 고창읍성 매표소 앞에 설치된다. 현장에는 루이바오와 후이바오 캐릭터가 그려진 안내판이 마련돼 인증사진을 남길 수 있다. 19일 선운산도립공원에서 개막하는 고창 복분자와 수박축제 현장에도 포토존이 운영된다.

루이&후이의 전국 여행은 전라도를 시작으로 충청도, 제주도, 경상도, 강원도, 서울·경기도 순으로 이어진다. 에버랜드는 각 지역의 특색을 반영한 굿즈와 콘텐츠를 순차적으로 공개할 계획이다.

스탬프 위치와 운영 일정은 에버랜드 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다. 오는 11월 마지막 스탬프 투어까지 마친 뒤 에버랜드를 방문하면 스탬프 개수에 따라 리워드가 제공된다.

스탬프 2개 이상을 모으면 ‘루이&후이 구석구석 기념 수건’을 받을 수 있다. 6개 지역을 모두 완주한 이들에게는 완주 인증서와 별도 선물이 제공될 예정이다.

에버랜드 관계자는 “이번 프로젝트는 전국 각지의 매력을 소개하고 루이&후이 팬들에게 특별한 추억을 선물하기 위해 기획했다”며 “올해 이어질 다양한 여행 이야기를 통해 쌍둥이 판다와의 순간을 오래 간직하길 바란다”고 말했다.



정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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