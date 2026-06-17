‘하트시그널5’ 이상민, 김민주 직진 매력에 푹…“평생 이런 사랑 못 받고 죽을수도”

그룹 룰라 출신 방송인 이상민이 김성민을 향한 김민주의 직진 매력에 푹 빠졌다.

지난 16일 방송된 채널A ‘하트시그널5’에서 이상민은 지난 ‘닉네임 데이트’를 통해 자신의 마음을 담백하게 표현한 최소윤을 향해 “내가 지금까지 봐 왔던 사람 중에 가장 쓸데없는 말을 안 하는 사람”이라고 감탄했다.



또한 김민주가 김성민에게 마음을 쏟아붓는 모습에는 “평생 이런 사랑을 못 받고 죽는 경우도 있어”라며 입주자들의 진심 어린 사랑 방식을 짚었다.

유쾌한 리액션도 빛났다. 박우열이 지난번 강유경과 단둘이 영화 데이트를 했던 일을 두고 뼈 있는 일침을 받자 이상민은 충격을 감추지 못하고 벌떡 일어나 스튜디오를 배회하더니 세트장 내 엘리베이터에 탑승해 조퇴를 시도해 웃음을 자아냈다.

이후 이상민은 김서원의 매력에 푹 빠진 최소윤을 보고 “안 반할 수 없지”라고 호응하더니 김서원이 아직 최소윤의 속마음을 전혀 모른다고 확신했다. 이상민은 최소윤이 다른 사람과의 데이트에 대해 그저 좋았다고만 대답했던 점을 정확히 포착했다. 또한 “나는 서원의 얼굴을 읽을 수 있다”며 입주자들의 복잡미묘한 심리 전선을 언급했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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