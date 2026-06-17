디올, 지중해의 감성을 담은 디올리비에라 컬렉션 공개

사진=디올(Dior)

프랑스 럭셔리 패션하우스 디올(DIOR)이 조나단 앤더슨(Jonathan Anderson)의 감각이 더해진 새로운 Dioriviera(디올리비에라) 컬렉션을 공개했다고 17일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 컬렉션의 맨즈 라인은 디올 특유의 경쾌한 미학과 현대적인 시선으로 재해석됐으며 여유로운 리조트 무드와 디올의 우아한 헤리티지를 조화롭게 담아내어 여름 시즌을 위한 새로운 남성 리조트 룩을 제안한다.

자연스럽게 흐르는 실루엣의 셔츠와 편안한 쇼츠를 중심으로 구성되어 한층 편안하고 세련된 분위기를 완성했다. 스트라이프 패턴의 탑과 스윔웨어를 비롯해 Dior Médaillon 벨트, 버킷 햇 등 다양한 액세서리는 햇살 가득한 지중해의 풍경을 떠올리게 하며 컬렉션 전반에 싱그러운 분위기를 자아낸다.

사진=디올(Dior)

디올의 아이코닉한 Dior Book Tote는 부드러운 테리 클로스 소재로 탄생해 한층 유연하고 모던한 매력을 선사한다. 또한 남성 라인에서는 빈티지한 감성이 돋보이는 Dior Chester 로퍼와 보트 슈즈, 그리고 선명한 컬러 팔레트의 Dior Rivage 샌들까지 여름 스타일링에 어울리는 다양한 풋웨어를 만나볼 수 있다.

이와 함께 Dior Saltwind 트레이너와 Dior Jett 백은 하우스를 상징하는 Dior Oblique 모티브를 데님부터 Sun Stripes에 이르는 다양한 소재와 마감 기법으로 표현해 독창적인 개성을 드러낸다. 다채로운 텍스처와 컬러 조합으로 완성된 이번 컬렉션은 자유로운 여행의 순간과 세련된 라이프스타일을 동시에 담아냈다.

한편 Dioriviera 컬렉션은 치프리아니(Cipriani), 미코노스(Mykonos), 보드룸(Bodrum), 생트로페(Saint-Tropez) 등 세계적인 리조트 지역의 팝업 스토어와 디올 부티크 및 디올 공식 홈페이지에서 만나볼 수 있다. 디올은 이번 컬렉션을 통해 여름의 낭만적인 순간과 하우스의 품격 있는 미학이 어우러진 특별한 경험을 선사할 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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