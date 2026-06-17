[SW인터뷰] 진성준 의원, MCT페스티벌로 그리는 마곡의 미래…“과학기술+문화 선도”

오는 19일 서울 강서구 마곡 일대에서 '2026 MCT 페스티벌'가 열리는 가운데 이를 물밑에서 지원한 진성준 더불어민주당 의원이 인터뷰 직후 사진 촬영에 임하고 있다. 사진=MCT페스티벌 조직위원회

서울 강서구 마곡은 어느덧 대한민국 첨단 혁신의 심장부로 자리 잡은 도시 공간 가운데 하나다. 십여 년 전 LG를 비롯한 국내 대표 기업 연구소들이 들어와 첨단 연구개발(R&D) 클러스터로 성장했다. 서울식물원과 한강 생태축이 맞닿아 있고, 김포공항과도 인접해 있다. 산업과 연구, 자연과 생활이 공존하는 독특한 도시 구조를 갖춘 곳이다.

이 마곡에서 지난해부터 조금 특별한 축제가 열리고 있다. 올해로 2회째를 맞은 문화와 과학기술의 만남을 표방하는 ‘2026 MCT(Magog Culture & Technology) 페스티벌’이다. 오는 19∼21일 열리는 이 페스티벌은 단순한 지역 행사가 아니다. 축제와 공연, 전시를 넘어 AI와 문화예술, 산업과 기술, 그리고 인간의 미래를 논의하는 국제 컨퍼런스를 함께 품고 있다. 기술 중심의 연구도시에 문화적 상상력을 불어넣겠다는 시도다.

진성준 더불어민주당 의원이 인터뷰 직후 사진 촬영에 임하고 있다. 사진=MCT페스티벌 조직위원회

이 거대한 지도 위에서 축제의 시작부터 든든한 대외적 조력자 역할을 자처해 온 진성준 더불어민주당 의원(서울 강서을)을 지난 16일 강서구 머큐어서울 마곡에서 만났다. 페스티벌의 뜻깊은 의미는 물론이고 진 의원이 가지고 있는 마곡의 미래에 지향점에 대해 허심탄회하게 들을 수 있는 자리였다.

진 의원이 가장 먼저 강조한 것은 ‘국제 경제관문 도시 강서’라는 비전이었다. 그는 “과거 국제공항이었던 김포공항의 항공 역량을 활성화해 마곡의 연구 기지와 연결하면 세계의 비즈니스 및 R&D 파트너들이 강서로 직접 들어올 수 있게 된다”고 설명했다. 이 두 공간이 시너지를 내면 강서 지역 경제뿐만 아니라 대한민국 미래 경제를 선도할 중심축이 될 것이라는 게 그의 확고한 구상이다.

마곡의 변화 발전 전략으로 그는 ‘융합’을 제시했다. 과학기술 연구개발 역량이 결집해 있는 마곡에 문화예술의 창의성과 향기가 더해져야만 과학기술의 수준도 높아지고, 보다 인간에 기여하는 과학기술이 될 수 있다는 말이다. 진 의원은 “이러한 잠재력에 주목했던 몇몇 선각자들이 문화와 의식을 확산하기 위해 MCT 페스티벌을 기획하게 됐다”고 축제의 배경을 밝혔다.

다른 축제와의 차별점은 개막일인 19일에 국제 컨퍼런스가 함께 운영된다는 점이다. 진 의원은 “과학기술과 문화예술을 어떻게 융합하고 복합화해서 새로운 창의성을 만들어낼 것인가, 또 그것을 산업 경쟁력과 문화 경쟁력으로 만들 것인가를 모색해야 하는 것이기 때문에 학계와 전문가들이 함께 모여 아이디어를 토론하는 장으로서 컨퍼런스까지 개최하게 됐다”고 강조했다.

진성준 더불어민주당 의원이 기자와 인터뷰를 하고 있다. 사진=MCT페스티벌 조직위원회

그렇다면 왜 하필 마곡이 기술과 문화 융합의 중심이 되어야 할까. 진 의원은 마곡이 가진 독특하고 매력적인 생태계를 짚었다. 마곡은 생산 시설이 아닌 R&D 기능만 특화해 들어오도록 설계된 서울 시내 마지막 개발 연구 단지로, LG AI 연구원을 비롯한 국내 굴지 기업의 연구소들이 밀집해 있는 곳이다.



진 의원은 “말 그대로 리서치타운, R&D 타운”이라고 강조하며 “이미 과학기술 연구개발 역량은 이곳 마곡 일대에 결집해 있다”고 힘주어 말했다.

동시에 도시 계획 단계에서 크게 조성된 서울식물원이 한강 생태습지공원까지 유기적으로 연결되어 있다는 점도 큰 강점이다. 진 의원은 “기술 패권 시대에 마곡은 전 세계를 선도할 과학기술 역량과 한강·서울식물원이라는 자연 자원을 동시에 갖추고 있는 과학기술과 생태가 어우러져 있는 공간”이라며 “여기에 문화예술의 창의성과 향기만 더해진다면 세계의 과학기술과 문화를 선도하는 공간이 될 것”이라고 마곡이 가진 공간적 특별함을 역설했다.

진 의원의 시선은 과학기술 발전이 가져올 사회적 한계와 그늘로도 향했다. 예컨대 “기술과 자본을 소유한 사람만 잘 살고 그렇지 못한 사람들은 소외된다면 그것은 진정한 발전이라고 볼 수 없고 또 그런 발전이 지속될 수도 없다”는 것이다. 이 같은 문제의식에서 나온 것이 진 의원의 주요 공약 중 하나인 리서치타운 프로젝트다. 과학기술의 결실과 성과를 사회에 환원하기 위한 노력이 필요하다는 취지다.

진성준 더불어민주당 의원이 기자와 인터뷰를 하고 있다. 사진=MCT페스티벌 조직위원회



구체적으로는 미국 아이비리그에 속한 유수 대학의 캠퍼스 타운 프로그램을 예로 든 진 의원은 마곡 연구단지의 연구 역량을 활용해 사회적 역할을 할 수 있다고 설명했다.

“미국의 우수한 대학들은 그 지역의 학생들에게 학문적 자극이나 지적 자극을 위해서 노벨상을 탄 세계적인 석학들이 특강도 하고, 현장 지도도 한다고 합니다. 리서치 타운으로 형성되어 있는 마곡의 연구단지 연구원들도 학생들에게 강의 등을 통해 지적 자극을 줄 수 있다고 생각합니다.”

연구원들이 지역 청소년들에게 강의나 연구소 견학, 인턴십 프로그램을 운영하며 연구 성과를 공유하는 일들을 보다 적극적으로 펼쳐 나가면 과학기술 발전의 성과를 모두가 함께 누리는 지속 가능한 사회가 되지 않겠냐는 것이다. 진 의원은 “연구단지의 역량을 통해 과학기술 시대가 드리울 수 있는 소외된 그늘을 돌보는 일들을 해줬으면 좋겠다”며 “과학기술 발전의 성과를 모두가 누리는 지속 가능한 사회를 만들기 위해 기업 연구소와 지역 주민이 함께 어울릴 수 있는 광장의 역할이 필요하다. 그리고 그 광장이 바로 MCT 페스티벌과 컨퍼런스”라고 힘주어 말했다.

AI와 문화 융복합 도시 비전을 전국적으로 확산하기 위한 노력에 대해 진 의원은 현재를 ‘탐색과 모색의 시기’라고 진단했다. 현재 이재명 정부가 R&D 예산을 복원·증액하는 데 이어 문화예술 분야 역시 지원을 늘려가고 있지만 핵심은 이 두 영역의 ‘유기적 융합’에 있다는 생각이다.

진 의원은 “과학기술과 문화예술의 각각에 대한 지원은 커지고 있지만 이를 융합시키는 게 중요하다”며 “컨퍼런스를 진행하면서 입법적·정책적 지원이 필요하다는 현장의 이야기들이 많이 나올 것 같다”고 말했다. 이번 축제 기간 도출되는 목소리들을 꼼꼼히 수렴해 융합을 위한 새로운 정책 지원 영역을 적극적으로 모색하고 강구하겠다는 뜻을 밝혔다.

진성준 더불어민주당 의원이 기자와 인터뷰를 하고 있다. 사진=MCT페스티벌 조직위원회

이번 MCT 컨퍼런스에서는 AI 시대를 둘러싼 다양한 의제가 논의된다. 최기영 전 과학기술정보통신부 장관(현 반도체공학회장)은 글로벌 인공지능 전환 흐름 속에서 대한민국의 현재 위치를 냉철하게 짚고, 이시하 한국음악저작권협회 회장은 생성형 AI 시대에 가장 큰 화두인 ‘AI 저작권’ 문제를 다룬다. 정해운 닷밀 대표이사는 위치 기반 엔터테인먼트(LBE) 시장에 실감형 AI 기술이 접목된 실제 혁신 사례를 소개한다. 박창기 한국인공지능경영협회 회장은 글로벌 AI 기술 환경과 경영 트렌드를 분석한다.

진 의원은 우선 최 전 장관의 강의를 한 번 들은 적 있다며 “과학기술 특히 AI를 중심으로 한 우리 과학 기술 수준이 어느 정도에 있는지 그리고 잠재력은 어디에 있는가를 너무 잘 아시더라”라며 “제가 조직위에 최 전 장관님을 모셔서 강연을 하면 좋겠다고 초청했다”고 기대감을 드러냈다.



AI 저작권 문제를 다룰 이시하 음저협 회장 발표에도 관심을 나타냈다. 그는 “AI가 문화예술 창작 영역에 들어오고 있다. 이런 AI 창작의 시대에 사람의 저작권은 어디까지 인정돼야 하는가. 아주 예민한 문제라서 발제가 굉장히 흥미롭다”고 말했다.

AI 발전이 가져올 사회 변화에 대한 논의도 중요하다고 말했다. 진 의원은 “AI를 중심으로 한 과학기술의 발전이 굉장히 중요하지만 그것이 야기할 인간성 침해 또는 인간 소외의 그늘에 대한 우려도 있다. AI가 사람의 일자리를 대체할 것이라는 문제 제기도 있고 디스토피아를 우려하는 분들도 있다. 이를테면 AI의 한계는 어때야 하고, 윤리적 기준은 무엇이어야 하는지 등 인간과 AI의 관계 문제에 대해 이야기가 나올 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였다.

컨퍼런스 오후 세션으로는 차지호 더불어민주당 의원과 박태웅 녹서포럼 의장이 글로벌 AI 허브(UN AI 허브)를 주제로 60분간 치열한 지적 논쟁을 펼친다. 글로벌 시장이 미국 빅테크의 기술 독점주의와 이에 맞서 데이터 주권을 지키려는 ‘소버린 AI’ 담론으로 격돌하는 가운데 국제사회가 공통으로 통제할 수 있는 UN 산하 AI 국제기구 설립 논의가 급물살을 타고 있다. 정부 역시 UN AI 허브 유치 의사를 밝힌 바 있다.

미래학자이자 보건의료 역학 전문가인 차지호 의원이 서구와 아시아를 잇는 중재자로서 한국이 가진 지정학적 가치와 과감한 외교·입법 카드를 제안하면 박태웅 의장이 기술 종속을 방지하기 위한 ‘한국형 글로벌 연대’와 ‘신뢰 기반의 AI 규범 생태계’ 조성 방안을 피력한다.

진성준 더불어민주당 의원이 인터뷰 직후 사진 촬영에서 포즈를 취하고 있다. 사진=MCT페스티벌 조직위원회

진 의원은 “UN AI 허브의 기능과 역할부터 시작해서 왜 대한민국이 최적지인지 그 가운데서도 마곡이 어떤 가능성을 갖고 있는지를 두고 서로 대담을 하신다고 하니까 굉장히 기대가 된다. 마곡과 강서에 또 다른 희망과 전망을 제시해 주지 않을까 싶다”고 기대했다.

진지한 담론의 장이 펼쳐지는 한편 마곡광장, 마곡중앙대로 일대는 시민들이 격의 없이 어울리는 역동적인 축제의 장으로 변모한다. 20∼21일 이틀 동안 차 없는 거리로 조성되는 K-컬처로드에서는 K-브랜드와 F&B 콘텐츠가 결집된 체험형 거리가 조성된다.

마곡중앙대로 일대에서 화려한 K-팝 콘서트와 어우러진 K-로드 &비어페스티벌이 펼쳐진다. 이와 함께 아이들이 미래 기술을 마음껏 만져보는 ‘서울 퓨처랩 미래기술 놀이터’, 그리고 성남훈 다큐멘터리 사진작가 등 사진 작가들이 협업한 ‘서울 아카이브 사진전 〈천 개의 카메라〉’, 야외 독서 라운지인 ‘책 읽는 마곡: 피크닉 도서관’과 소상공인이 참여하는 ‘MCT 마켓’도 열린다. 이태복기념사업회가 축제에 기부한 최신 출판도서와 행사의 수익금 일부는 강서구 이웃과 소외된 곳에 전액 전달된다.



진 의원은 “지난해에도 비어 페스티벌을 진행했는데 강서에서는 처음으로 열린 맥주 파티였다. 가족 단위로 나오셔서 많은 분들이 좋아하셨는데 올해는 더욱 개방적이고 열린 공간으로 만들었다”고 말했다.

끝으로 진 의원은 주민들이 이 축제를 누군가 만들어 베풀어주는 일방적인 행사가 아닌, ‘우리가 함께 만들어내고 일구어가는 축제’로 여겨달라는 특별한 당부를 전했다. 그는 과거 연구 단지가 들어서기 전 마곡의 한 아파트 단지 입주민들이 학교 운동장을 빌려 소박하게 마곡 주민 축제를 열었던 것을 본 기억을 꺼냈다.

“유명 가수들이 나온 게 아니라 지역 주민들 가운데 피아노를 취미로 하시는 분이라거나 합창을 즐기는 일반인 같은 주민들이 장기들을 갖고 와서 초등학교 조회대 위에서 무대를 펼쳤다. 하모니카를 불고, 바이올린을 켜고, 기타 치면서 노래 부르는 분들이 있었어요. 주민들 스스로가 자기들이 가지고 있는 취미와 장기를 가지고 함께 어울려보자고 만들어진 잔치였거든요. 제가 그걸 보고 ‘마곡에 계신 분들은 너무나도 지역을 사랑하는 분들이구나. 그리고 이 공간을 함께 즐기고 어울리는 마을로 가꿔가고 싶어 하는구나’ 하는 생각을 하게 됐어요. 나중에 마곡이 본 모습을 드러내면 지역적 특성을 활용한 지역 구민 축제를 꼭 하면 좋겠다는 생각을 갖게 됐죠.”

그때의 경험이 지금의 MCT 페스티벌로 이어졌다고 말했다.

"몇 분이 마곡은 과학기술을 가지고 있는 리서치타운인데 여기에 문화예술을 입히는 축제를 하면 좋겠다고 아이디어를 주셨습니다. 정부의 지원을 일부 받기는 했지만 MCT 페스티벌은 민간이 주도하는 축제입니다. 그래서 이 MCT 페스티벌의 맨 처음 출발은 제가 십몇 년 전에 보았던 마곡 주민들이 조그맣게 열었던 소박한 주민 축제라고 저는 생각해요.”

“그때보다는 훨씬 큰 비전을 갖춘 마곡이 되었지만 그곳에 살고 있는, 또 마곡과 함께 살아가야 할 지역 주민들이 마곡을 우리의 자산으로 만들기 위해서 함께 뜻을 모으고 지혜를 모으는 그런 공간이 되었으면 좋겠습니다.”

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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