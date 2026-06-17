[SW현장]“대들보 될래요” 유스피어, 1년 공백 딛고 힘찬 출사표

그룹 유스피어. MW엔터테인먼트 제공

데뷔 후 1년의 공백, 신인에겐 힘겨운 이 시기를 버티고 다시 무대에 섰다. 더 단단해져 돌아온 유스피어의 새 앨범 ‘바이트 디스트릭트(BITE DISTRICT)’다.

17일 오후 서울 영등포구 명화라이브홀에서 그룹 유스피어의 첫 미니앨범 ‘바이트 디스트릭트’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이번 앨범은 지난해 첫 싱글 앨범 ‘스피드 존(SPEED ZONE)’ 발매 후 약 1년만의 신보다.

‘바이트 디스트릭트’는 지난 시간을 함께 달려오며 관계를 쌓아가고 자신들만의 세계를 만들어가는 과정과 새로운 여정을 노래한다. 앨범명을 ‘존(ZONE)’에서 ‘디스트릭트(DISTRICT)’로 확장하며 세계관과 관계성, 음악까지 넓게 확장하고자 하는 의지를 나타냈다. 타이틀 곡 ‘위키드 게임(WICKED GAME)’은 중독성 있는 훅과 감성적인 사운드가 인상적인 곡이다. 사랑 앞에서 솔직하지 못한 소녀들의 풋풋한 감정을 담아냈다.

유스피어는 앨범명의 “‘바이트’는 단순이 ‘깨문다’는 의미를 너머 툭 건드리거나 웃음을 유발하는 장난스러운 모습을 의미한다. 자연스럽게 만들어지는 관계에 대한 앨범”이라고 소개했다. 긴 공백 기간 덕에 ‘재데뷔’의 느낌도 생긴다. 멤버들은 “새로운 컨셉으로 다양한 모습을 담아 컴백한 만큼 떨리긴 하지만 동시에 설레는 마음이 더 크다”라고 기대감을 나타냈다.

그룹 유스피어. MW엔터테인먼트 제공

지난 1년 간은 기다림이자 성장의 시간이었다. “언제든 준비되어 있는 모습으로 컴백을 기다리고 있었다. 이번 컴백을 준비하면서 정말 열심히 준비한만큼 달라진 모습을 보여드려야겠다고 생각했다”라고 포부를 다졌다.

서유는 “힘든 시간 있었지만 더 끈끈해질 수 있는 시간이었다. 공백기 동안 서로 진솔한 대화를 많이 나눴다”고 돌아보며 “더 열심히 활동해서 성공하고 싶다는 의지를 다졌다. 실력도 멘탈도 다질 수 있는 시간이었다”고 의미를 찾았다. 채나는 “공백기가 길다보니 무너진 적도 있다. 하지만 같은 고민을 나누는 멤버들 덕에 이겨낼 수 있었다”고 돈독한 팀워크를 자랑했다.

앞서 리더 여원이 건강 악화로 탈퇴하며 팀은 6인조로 재정비됐다. 이후 첫 컴백을 맞이한 멤버들은 “데뷔 앨범이 우리의 시작을 알렸다면, 이번에는 우리의 관계성을 나타내는 앨범이다. 팀워크와 단합된 느낌을 보여드리고 싶다”고 말했다.

한편 지난해 WN엔터테인먼트 소속으로 데뷔한 유스피어는 이원민 대표를 따라 신상 기획사 MW엔터테인먼트로 둥지를 옮겼다. MW엔터테인먼트의 1호 아티스트가 된 유스피어 멤버들은 “대표님이 우리의 가능성 방향성 믿어주시고 좋은 환경을 만들어 주겠다고 약속하셨다”며 신뢰를 드러냈다.

컴백을 앞두고 기쁜 소식도 들려왔다. 최근 역주행 신화를 쓰고 있는 그룹 리센느와 함께 정부 주도의 중소기획사 글로벌 도약 지원 사업 대상으로 선정된 것. 이에 관해 유스피어는 “언제 어디서나 열심히, 진심을 다해 무대에 서는 우리의 잠재력을 알아봐 주셨다고 생각한다. 우리의 당찬 에너지와 간절함이 통했나 싶기도 하다”며 “좋은 기회를 주셔서 감사하다”고 인사했다.

그룹 유스피어. MW엔터테인먼트 제공

목표는 확실하다. 채나는 “데뷔 때 소속사의 대들보가 되고 싶다고 말한 적이 있는데, 이번에야말로 MW엔터테인먼트의 대들보가 되고 싶다”는 당차게 외쳐 박수를 받았다. 이어 멤버들은 “‘역시 유스피어다’라는 평가를 받고 싶다. 1년만에 컴백하는 만큼 ‘기다린 보람이 있다’는 말도 듣고 싶다”고 밝혔다.

오늘(17일) 오후 6시 공개되는 ‘바이트 디스트릭트’에는 ‘위키드 게임’을 비롯해 좋아하는 사람을 만나기 위해 월요일을 손꼽아 기다리는 설레는 마음을 담은 업비트 팝 댄스 곡 ‘쏘 파인(So Fine)’, 밝고 경쾌한 에너지가 돋보이는 팝 트랙 '베스트(Bestie)', 디스코 사운드를 기반으로 한 중독성 강한 팝 곡 ‘라우드(LOUD)’ 등이 수록된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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