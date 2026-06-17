‘나솔’ 28기 경수, 부케 받더니 결혼까지…웨딩 사진 깜짝 공개

사진 = 경수 SNS 계정

‘나는 솔로’ 28기 경수가 결혼한다.

경수는 17일 자신의 SNS에 예비 신부와 함께 촬영한 웨딩 화보를 공개했다. 사진 속 두 사람은 정장과 드레스 차림으로 나란히 서 환하게 미소를 짓고 있다.

경수는 앞서 지난 3월 여자친구를 공개하며 결혼을 예고한 바 있으며, 공개 이후 약 3개월 만에 결혼 소식을 전하게 됐다.

최근에는 ‘나는 솔로’ 28기 출연자 옥순·영호의 결혼식에서 부케를 받은 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다. 이로써 경수는 28기 출연자 중 네 번째 결혼 소식을 전하게 됐다.

한편 경수는 SBS PLUS, ENA ‘나는 솔로’ 28기 돌싱특집에 출연했다. 그는 1978년생으로 한국인 최초로 유럽 무대에 진출한 골키퍼 출신이며, 현재는 스포츠 영상 관련 스타트업 대표로 활동 중이다.

한편 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱특집에 출연했다. 1978년생인 경수는 한국인 최초로 유럽에 진출한 골키퍼 출신으로, 현재는 스포츠 영상 관련 스타트업 대표로 재직 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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