‘닥터 섬보이’ 이재욱, 로코 장인이 돌아왔다[TV핫스팟]

배우 이재욱이 핑크빛 로맨스의 시동을 걸었다.

이재욱은 ENA 월화드라마 ‘닥터 섬보이’에서 공중보건의사 도지의 역으로 시청자들을 만나고 있다. 지난 16일 방송된 6회에서 지의는 하리(신예은)와 서로를 향한 마음을 확인하고 연인으로 발전하며 설렘을 안겼다.

두 사람은 첫 키스를 나누며 본격적인 로맨스의 시작을 알렸고, 풋풋한 커플의 모습으로 미소를 자아냈다. 또한 지의는 오해를 받고 힘들어하는 하리에게 든든한 위로와 무슨 일이 있어도 곁에 있겠다는 약속을 건네며 애정을 드러냈다. 방송 말미에는 의사로서의 소명과 연인 관계를 둘러싼 갈등이 그려져 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.

이재욱은 하리를 향한 순애보와 다정한 매력을 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 끌어올렸다. 솔직하게 마음을 표현하는 장면부터 상대를 묵묵히 지켜주고 든든한 버팀목이 되어주는 면모까지 자연스럽게 소화하며 캐릭터의 매력을 배가시켰다.

사랑을 위해 주저 없이 편동도로 돌아오는 직진 로맨스로 진한 여운을 남겼다. 애틋함과 달달함을 오가는 눈빛과 자연스러운 케미로 극의 서사를 설득력 있게 쌓아 올리는가 하면, 때로는 소소한 허당미까지 녹여내며 재미를 더했다.

한편, 지난 1일 첫 방송을 시작으로 시청자를 만나고 있는 ‘닥터 섬보이’는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도'에 입도한 공중보건의사 도지의와 비밀 많은 간호사 육하리가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스물. 설렘과 공감을 동시에 이끌어내는 연기력으로 ‘로코 장인’의 저력을 입증한 이재욱이 보여줄 활약에 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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