방탄소년단, 월드투어 88회로 확장…“日 공연도 추가 예정”

그룹 방탄소년단이 월드투어 ‘아리랑’을 확장한다.

방탄소년단은 17일 오후 2시(이하 현지시간) 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’의 인도네시아 자카르타와 필리핀 불라칸 공연을 각각 1회차씩 추가한다고 밝혔다. 이로써 방탄소년단의 투어는 총 88회로 확대됐다.

자카르타 공연은 오는 12월 26~27일 겔로라 붕 카르노 스타디움(Gelora Bung Karno Main Stadium)에서 양일간 펼쳐질 예정이었으나 29일 공연이 추가로 확정됐다. 불라칸에서는 내년 3월 13~14일 필리핀 스포츠 스타디움(Philippine Sports Stadium) 공연에 16일이 더해졌다.

방탄소년단의 공연은 뜨거운 인기 속에 여러 도시에서 회차가 추가되고 있다. 앞서 미국 탬파, 스탠퍼드, 라스베이거스를 비롯해 페루 리마, 칠레 산티아고, 아르헨티나 부에노스아이레스, 호주 멜버른에서 이미 1회씩 추가 공연을 확정한 바 있다.

이들은 지난 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 약 11만 관객과 함께 ‘홈커밍’ 공연을 마쳤다. 특히 13일은 팀의 데뷔 기념일이라 특별한 의미를 더했다. 오는 26~27일에는 스페인 마드리드에서 유럽 투어에 돌입한다. 유럽 투어는 총 5개 도시 10회로 펼쳐지며 티켓은 전석 매진됐다.

방탄소년단의 이번 투어는 K-팝 아티스트의 역대 단일 투어 최대 규모다. 한국을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아, 호주 등 전 세계를 무대로 한다. 향후 일본과 중동 일정이 추가될 예정이라 투어의 규모는 더욱 확장될 전망이다.

한편, 지난 3월 새 앨범 ‘아리랑’을 발표한 방탄소년단은 타이틀곡 ‘스윔’으로 미국 빌보드 메인 차트에 12주째 진입 소식을 전했다.

16일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 20일 자)에 따르면, 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘SWIM’이 메인 송 차트인 ‘핫 100’에서 43위에 올랐다. ‘아리랑’은 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 11위에 자리했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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