‘악마술사’부터 ‘루트 골레인’까지…디아블로 이모탈, 대규모 업데이트

디아블로 이모탈, 피투성이 보석 적용 = 블리자드 엔터테인먼트 제공

디아블로 이모탈이 신규 직업과 신규 지역을 앞세운 대규모 업데이트로 성역의 전투 경험을 확장한다.

블리자드 엔터테인먼트는 MMORPG ‘디아블로 이모탈’의 5.0 대규모 업데이트 ‘피투성이 보석(Bloodied Jewel)’을 17일 적용했다고 밝혔다.

이번 업데이트에서는 신규 직업 악마술사를 비롯해 루트 골레인 지역, 신규 지옥성물함 우두머리 등 다양한 콘텐츠가 추가됐다.

악마술사는 지옥의 힘을 활용하는 원거리 소환형 직업으로, 악마를 소환하고 조종하며 전투를 이끄는 것이 핵심이다. 이용자는 악마를 소환하거나 희생시켜 적을 공격할 수 있으며, 1레벨부터 사용할 수 있는 전용 동료 영혼 탐닉자를 통해 전투 중 악마의 힘을 흡수해 능력을 강화할 수 있다.

신규 직업 악마술사 = 블리자드 엔터테인먼트 제공

신규 메인 퀘스트 피투성이 보석도 공개됐다. 이번 이야기는 기존 고뇌의 권역 서사를 이어가며, 디아블로 이모탈에서는 처음으로 루트 골레인 지역을 배경으로 펼쳐진다.

루트 골레인은 디아블로 II: 레저렉션(Diablo II: Resurrected)에서 등장했던 주요 지역으로, 성문과 중앙 광장 등 원작의 상징적인 요소를 계승한다. 다만 안다리엘의 악마 군세에 의해 타락한 모습으로 등장해 새로운 이야기를 전개한다.

이와 함께 신규 지옥성물함 우두머리 3종도 추가됐다. 태양의 힘을 사용하는 거짓 선견자 이라두스(Yradus, the False Seer), 고대 악마 ‘아귀(Shackled Maw, Primordial Soulgorger), 번개 능력을 활용하는 굴라크트(Gulakht, Night Clan Trickster)가 등장하며 고난도 전투 콘텐츠를 제공한다. 각 우두머리는 서로 다른 공격 패턴과 전투 방식을 갖춰 이용자들에게 새로운 공략 경험을 선사할 예정이다.

블리자드는 이번 업데이트를 통해 신규 콘텐츠뿐 아니라 기존 이용자들이 성역에서 즐길 수 있는 모험의 폭도 넓힌다는 계획이다. 피투성이 보석 업데이트와 악마술사에 대한 상세 내용은 공식 개발자 업데이트 영상과 블로그를 통해 확인할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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