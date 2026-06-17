원어스, 11월 독일行…‘코믹 콘 2026’ 헤드라이너 장식

그룹 원어스(ONEUS)가 유럽으로 향한다.

소속사 비웨이브 엔터테인먼트에 따르면 원어스는 오는 11월 27일부터 29일까지 독일 메세 슈투트가르트에서 개최되는 ‘코믹 콘 슈투트가르트 2026(CCON I COMIC CON STUTTGART 2026)’에 헤드라이너로 참석한다.

‘코믹 콘’은 독일 최대 규모의 팝컬처 컨벤션이자, 유럽을 대표하는 팬 이벤트 중 하나로 꼽힌다. 영화, TV, 게임, 코믹스, 애니메이션, 코스프레 및 글로벌 팝컬처를 주제로 셀러브리티 게스트, 전시, 공연 및 다양한 체험 프로그램을 선보이고 있다. 매년 5만5000명의 방문객이 찾는 대규모 행사다.

원어스는 ‘코믹 콘’의 ‘케이팝 레볼루션(K-POP REVOLUTION)’ 메인 무대에서 단독 스페셜 공연을 진행한다. 뿐만 아니라 이들은 사인회, 포토 이벤트, 패널 프로그램 등으로 특별한 추억을 선사하며 유럽 현지 팬들과 적극적인 소통을 펼칠 계획이다.

2019년 1월 미니 1집 ‘라이트 어스(LIGHT US)’로 데뷔한 원어스는 올해로 데뷔 7주년을 맞았다. 올해 1월 싱글 ‘원(原)’을 시작으로 3월 팬콘서트를 개최하는 등 활약을 이어가고 있다.

글로벌 영향력을 확대해 나갈 예정이다. 데뷔 첫 홍콩 팬콘 개최 소식에 이어 유럽 대표 행사에 참석하는 등 여러 국가를 넘나드는 행보를 이어가고 있는 만큼, 글로벌 팬덤과의 접점을 더욱 확장해 나갈 것으로 기대를 모은다.

독특한 콘셉트, 뛰어난 라이브 실력과 탄탄한 퍼포먼스를 기반으로 활약하고 있는 원어스가 유럽 시장 확장을 시작으로 향후 어떤 글로벌 활동을 펼칠지 이목이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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