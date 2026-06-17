바디케어 브랜드 노크, 더현대 서울서 ‘써머레디’ 팝업스토어 오픈

사진=노크

바디 케어 브랜드 노크가 6월 16일 더현대 서울에서 2번째 팝업스토어를 오픈했다고 17일 밝혔다.

브랜드에 따르면 지난 1월 론칭한 지 2개월 만에 더현대 서울에서 첫 팝업을 운영한 이후로 단기간에 2번째 팝업을 운영하게 됐다.

‘Knock SUMMER READY in 더 현대 서울’은 끈적임 없이 산뜻한 사용감의 신개념 여름 타깃 제품들과 함께, 여름 바다의 청량하고 상쾌한 감성을 도심 속에서 오감으로 만끽할 수 있는 색다른 팝업을 선보인다.

이번 행사에서는 새로 출시된 씨솔트 향의 여름 타깃 신제품 5종을 비롯해 기존 제품군에 대한 현장 체험과 판매가 진행된다.

팝업을 진행하는 단 15일 동안만 ‘써머 기획 세트’를 최대 35% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

그중 “써머 레디 백” 세트는 흐르는 토너 제형으로 사용이 편리한 네이키드 바디 선 토너 145ml와 멜트 인 바디 토너 미니 100ml 그리고 ‘젤리 파우치’를 증정품으로 함께 구성했다.

이 외에도 여름 필수 아이템인 네이키드 바디 선 토너 145ml와 스프리츠 선 스프레이 100ml 제품 2종으로 구성된 “핫 써머 세트”와, 샤워 전후 상쾌한 사용감을 남기는 멜트 인 바디 토너 씨솔트향 300ml와 샌디 스크럽 워시 300ml 제품 2종으로 구성된 “솔티 바디 세트”를 선보인다. 특히 노크는 카카오톡 선물하기 앱 내 바디·핸드 카테고리 1위를 기록한 이력이 있는 ‘선물하기 좋은 브랜드’인 만큼, 두 기획 세트 모두 여름 분위기가 가득 느껴지는 기프트 박스 포장이 함께 제공된다.

뿐만 아니라 팝업 스토어 한정으로 신제품 ‘스프리츠 선 스프레이’ 제품을 2개 이상 구매 시 50% 할인된 가격에 제공하는 파격적인 혜택을 선보인다. 이와 함께 ‘네이키드 바디 선 토너’를 비롯해 신규 씨솔트 향이 포함된 전 제품 25% 할인을 진행한다.

더불어 구매 고객을 대상으로 100% 증정 스쿱 이벤트를 진행한다.

노크 써머레디 더현대 팝업에서는 써머레디 신제품 5종을 포함하여 기존의 노크 베스트 제품을 자유롭게 체험해 볼 수 있다. 또한 제품 구매 모든 고객에게 쇼핑백, 써머레디 3종 샤쉐, 노크 아카이브 성수 20% 할인 쿠폰을 증정한다.

노크 관계자는 “이번 팝업은 무더운 일상 속 잠시나마 시원한 여름 휴양지에 온 듯한 기분을 느낄 수 있도록 기획했다"며 " 오프라인 공간을 통해 제품의 제형과 향을 확인하고 구매할 수 있도록 기획했다”고 말했다.

지난해 11월 15일 론칭한 노크는 카카오톡 선물하기 바디·핸드 카테고리 등에서 유통망을 확보해 온 바디케어 전문 브랜드다.

노크 써머레디 더현대 팝업은 더현대 서울 1층 GATE 3 팝업 존에서 6월 16일 오픈을 시작으로 6월 30일까지 15일간 운영된다. 이와 함께 카카오톡 선물하기와 노크 공식몰에서 제품을 구매할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]