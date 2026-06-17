만화가 허영만, 건강 이상으로 활동 중단… ‘백반기행’ 7년 만에 마무리

만화가 허영만(79)이 건강 이상으로 인해 대외 활동을 중단 소식을 알렸다.

주식회사 허영만은 17일 입장문을 통해 “최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생해 현재 의료진의 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있다”라며 “당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정”이라고 공식 발표했다.

이에 따라 허 화백이 진행해 온 TV조선 예능 프로그램 ‘식객 허영만의 백반기행’도 시즌1을 마무리하게 됐다. 회사 측은 “지난 7년간 프로그램을 함께 만들어온 제작진과 출연진, 그리고 시청자 여러분께 깊이 감사드린다”라고 전했다.

TV조선 측 역시 “곧 여든을 맞는 허 화백의 건강상의 이유로 여정을 일단락 짓게 됐다”라며 “시청자들의 아쉬움을 달래기 위해 7년간의 감동과 맛의 여정을 총망라한 ‘스페셜 편’을 방송할 예정”이라고 밝혔다.

오는 21일 오후 7시 50분에 방영되는 스페셜 방송에서는 그동안 ‘백반기행’을 거쳐 간 365명의 초대 손님과 허 화백의 담화, 그리고 전국 팔도를 돌며 소개한 2천131개의 밥상을 되돌아보는 시간으로 꾸며질 예정이다.

1947년(호적상 1949년) 전남 여수에서 태어난 허 화백은 1974년 ‘집을 찾아서’로 한국일보 신인만화 공모전에 당선되며 데뷔했다. 같은 해 소년한국일보에 연재한 ‘각시탈’로 큰 인기를 얻었으며, 이후 ‘날아라 슈퍼보드’, ‘비트’, ‘타짜’, ‘식객’ 등 수많은 히트작을 내놓았다. 이 작품들은 드라마, 영화, 애니메이션 등으로 영상화되며 대중의 큰 사랑을 받았다.

이후 허 화백은 지난 2019년부터 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’을 이끌며 전국 곳곳의 소박한 동네 밥상을 대중에게 소개해왔으나, 건강 문제로 잠시 휴식기를 갖게 됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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