기아 PV5 패신저, 英 오토카 어워즈서 ‘최고의 대형차’ 선정

기아는 PV5 패신저가 영국 자동차 전문지 오토카(Autocar)가 주관하는 2026 오토카 어워즈에서 최고의 대형차(Best Large Car)에 선정됐다고 밝혔다.

오토카는 PV5 패신저에 대해 미래지향적인 디자인과 세련된 주행감, 효율적인 실내 구성을 높게 평가했다. 전기차 전용 플랫폼 E-GMP.S를 기반으로 한 동력 성능과 주행거리, 가격 경쟁력도 수상 배경으로 꼽았다.

심사위원단은 PV5 패신저가 전동화 다목적차량(MPV) 및 경상용차(LCV) 시장에서 새로운 기준을 제시했다고 평가했다. 특히 공간 활용성과 상품성을 앞세워 전동화 상용차의 활용 가능성을 확장한 점에 주목했다.

오토카 편집장 마크 티쇼는 “기아 PV5는 독창적인 디자인과 우수한 공간 구성을 갖췄으며, 주행감도 세련됐다”며 “가격 경쟁력도 뛰어나다”고 말했다. 이어 “7인승과 휠체어 탑승 가능 차량(WAV) 모델 출시가 예정돼 있어 패밀리카 수요에도 적합한 선택지가 될 것”이라고 덧붙였다.

PV5는 최근 글로벌 자동차 시상식에서 잇달아 수상하며 상품성을 인정받고 있다. 앞서 2026 세계 올해의 밴(International Van of the Year)을 수상했으며, 영국 자동차 전문 매체 왓 카(What Car?)가 주관한 2026 상용 및 밴 어워즈에서는 올해의 밴을 포함해 3관왕에 올랐다. 유로 NCAP 상용 밴 안전 평가에서도 최고 등급인 별 다섯 개를 획득했다.

김상대 기아 PBV비즈니스사업부장 부사장은 “이번 수상은 PBV를 통해 지속가능한 모빌리티를 제공하려는 기아의 노력이 인정받은 결과”라며 “PV5는 승용, 상용, 컨버전 모델 등 다양한 영역에서 고객 수요에 대응할 것”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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