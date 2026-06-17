원팩트, 규모 대폭 확장한 유럽 투어 성료…‘글로벌 대세’ 입증

사진=아르마다이엔티, Zone For Kpop 제공

그룹 ONE PACT(원팩트)가 전년보다 규모를 대폭 확장한 유럽 투어를 성료하며 현지 팬심을 사로잡았다.

지난 2일 원팩트는 포르투갈 리스본 공연을 끝으로 두 번째 유럽 투어 'OUTSHINE'을 마쳤다.

이번 투어 '2026 ONE PACT WORLD TOUR in Europe [OUTSHINE]'는 영국 런던을 시작으로 네덜란드 암스테르담, 독일 보훔, 프랑스 파리, 독일 베를린, 폴란드 바르샤바, 헝가리 부다페스트를 거쳐 포르투갈 리스본까지 총 8개 도시를 순회했다. 전년 대비 공연 규모를 대폭 확장하며 글로벌 K-팝 신에서의 영향력을 다시 한번 확인했다.

최근 발매한 첫 번째 EP '1'ONLY'의 수록곡들은 물론, 첫 번째 미니 앨범 'Moment'부터 네 번째 미니 앨범 'ONE FACT'에 이르기까지 '100!', '꺼져', 'YES, NO, MAYBE' 등 커리어를 대표하는 곡들로 탄탄하게 구성된 세트리스트를 선보였다.

완성도 높은 라이브를 바탕으로 파워풀한 에너지와 섬세한 감성을 자유자재로 오갔으며 팬들과 눈을 맞추는 따뜻한 소통이 공존하는 무대로 현지 팬들의 마음을 사로잡았다.

공연 내내 현지 팬들과 적극적으로 교감하는 다양한 코너 또한 훈훈한 분위기를 더했다. 멤버들은 한층 성숙해진 무대 매너와 완성도 높은 퍼포먼스를 선보였고, 팬들의 열렬한 앙코르 요청에도 기꺼이 화답했다. 특히 각 도시마다 직접 준비한 현지 언어 인사로 교감을 나누기도 했다.



원팩트는 "유럽 팬분들의 뜨거운 에너지와 응원 덕분에 총 8개 도시를 순회하는 동안 매 순간이 행복하고 벅찬 투어였다"며 "보내주신 사랑에 보답하기 위해 앞으로도 더 성장하고 빛나는 모습 보여드리겠다. 계속해서 이어질 글로벌 행보에도 많은 기대 부탁드린다"고 소감을 전했다.

원팩트는 오는 27일 대만 타이베이에서 총 2회에 걸쳐 단독 공연을 개최하고 아시아 팬들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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