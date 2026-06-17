‘2026 MCT 페스티벌’ D-2, 아카이브 사진전·체험형 거리→빅 콘서트 ‘풍성’

[사진제공=MCT페스티벌 조직위원회]

문화예술과 과학기술의 융복합 축제 ‘2026 MCT 페스티벌’이 개막 이틀 앞으로 다가왔다.

‘2026 MCT 페스티벌’은 오는 19일 오전 10시 코엑스마곡 컨벤션센터 4층 르웨스트홀A에서 개막식과 컨퍼런스를 시작으로 20일~21일 이틀간 마곡광장, 마곡중앙대로 일대에서 축제를 펼친다.

‘2026 MCT 페스티벌’은 R&D 밸리 마곡의 혁신 인프라를 기반으로 한국음악저작권협회(KOMCA), EBS 등 다양한 문화예술 및 과학기술 기관과 협업해 예술과 기술이 어우러진 미래형 콘텐츠를 선보인다. 마곡이 세계와 소통하는 상징적 메카로 거듭나는 시작점으로서 의미를 갖는다.

마곡광장에 마련되는 서울아카이브 사진전은 후지필름 서울기록프로젝트 ‘천 개의 카메라’라는 직설적 느낌처럼 대한민국 수도이자 천만 시민의 삶의 터전인 서울의 ‘오늘’을 기록해 ‘내일’에 전하고자 시작됐다.

후지필름의 후원과 사진가 성남훈의 협업으로 진행되는 사회공익 사진 프로젝트로서 참여자들은 서울의 다양한 지역을 각자의 시선으로 기록하며, 빠르게 변화하는 도시의 풍경과 그 안에 살아가는 사람들의 삶의 흔적을 사진으로 담아낸다.

지난 4년간 14개 지역을 기록해 온 이 프로젝트는 서울의 동시대 모습을 축적하는 시각 아카이브이자 미래 세대에 전할 소중한 기록으로 이어지고 있다. 고윤정, 김민지, 김상훈, 김철승, 김형우, 문상철, 오금남, 윤혜진, 이규현, 이지안, 이진영, 정유진, 진영숙, 황영, 황현우 작가의 작품이 시선을 이끈다.

이틀 동안 마곡광장과 K-컬처로드에서는 K-브랜드와 F&B 콘텐츠가 결집된 체험형 거리가 조성된다. 브랜드 체험, 전시, 이벤트를 통해 보고·즐기고·맛보는 페스티벌을 즐길 수 있다. 시민이 함께 만들어가는 참여형 콘텐츠 ‘마곡 시티즌 투게더’는 다양한 이벤트와 깜짝 무대가 마련됐다.

마곡광장에 마련된 야외 독서 라운지 ‘책 읽는 마곡 : 피크닉 도서관’에서는 이태복기념사업회에서 기증한 도서가 빼곡하게 준비되어 방문객들의 손길을 기다린다.

오후 7시부터 메인무대에서 펼쳐지는 ‘MCT 빅 콘서트 with KOMCA’는 한국음악저작권협회(KOMCA)와 함께하는 MCT 페스티벌의 메인 공연 프로그램이다. 20일에는 임창정, 황가람, 영파씨, 송하예, 21일에는 권은비, DK, 김기태, 잠골버스가 무대를 선사한다.

‘2026 MCT 페스티벌’은 문화체육관광부, 강서구의회, EBS를 비롯해 한국과학기술단체총연합회, 한국인공지능경영협회, 강서구상공회의소, 이태복기념사업회가 후원하며 대한항공, 아모레퍼시픽, NH농협은행서울본부, 하이트진로, 오스템임플란트, 농심, 후지필름, 머큐어서울마곡 등 혁신 기업들이 협찬사로 참여한다.

컨퍼런스에서 사전등록 참가자들은 랜덤 이벤트를 통해 오스템 칫솔·치약 휴대용 양치키트를 받을 수 있으며 행사 참석자들에게도 오스템 덴탈 선물세트·대한항공 국내선 왕복 항공권·대한항공 일본/중국 왕복 항공권 등이 추첨을 통해 증정된다. 컨퍼런스 참가를 희망하는 시민은 MCT 페스티벌 홈페이지 팝업창에 안내된 구글 폼에서 사전 신청할 수 있으며 참가비는 무료다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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