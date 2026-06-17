후지쿠라샤프트, 국내 골프 피팅샵 관계자 대상 일본 오다카 공장 견학 마무리

사진=후지쿠라샤프트코리아

후지쿠라샤프트코리아가 지난 6월 15일부터 오늘까지 국내 주요 골프 피팅샵 관계자 6곳을 초청해 일본 후지쿠라 샤프트 오다카 공장 견학 프로그램을 진행했다고 17일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 공장 견학은 후지쿠라 샤프트의 제조 공정과 품질관리 체계를 직접 확인하고 제품에 담긴 생산 철학에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다. 참가자들은 국내 골프 피팅 시장에서 소비자와 가장 가까이 접점을 형성하고 있는 주요 골프피팅샵 관계자들로 후지쿠라 샤프트가 실제 현장에서 어떤 기준과 절차를 거쳐 생산·검사되는지 살펴보는 시간을 가졌다.

참가자들은 샤프트 제조의 주요 흐름인 소재 준비, 재단, 롤링, 열처리, 연마, 도장, 인쇄, 검사, 완성품 출하에 이르는 과정을 확인했다. 특히 샤프트 성능에 직접적인 영향을 주는 권취·롤링 공정과 연마 공정에 대한 설명이 중점적으로 이뤄졌다. 카본 시트를 설계값에 맞춰 정밀하게 감고 규격에 맞춰 연마하는 과정은 샤프트의 강도와 물성, 실제 퍼포먼스 구현에 중요한 요소로 소개됐다.

후지쿠라 측은 생산 현장에서 정해진 규격을 엄격히 준수하고 기준을 벗어난 제품은 철저히 선별하는 관리 체계를 운영하고 있다고 설명했다. 또한 일부 난이도 높은 공정의 경우 지정된 작업자만 작업할 수 있도록 관리하는 등 제품 간 편차를 줄이기 위한 세부적인 생산 기준을 적용하고 있다고 전했다.

품질 검사 과정에 대한 소개도 이어졌다. 완성된 샤프트는 중량, 강성 플렉스, 진동수, 외경 및 진원도, 외관 흠집, 도장 상태, 이물 부착 여부 등 다양한 항목을 기준으로 검사된다. 단순히 수치가 기준 안에 들어오는지를 확인하는 것을 넘어 설계된 성능이 안정적으로 재현되는지와 제품 간 편차가 최소화되는지를 중요하게 평가한다는 설명이다.

사진=후지쿠라샤프트코리아

견학에 참여한 한 골프 피팅샵 관계자는 “평소 소비자에게 후지쿠라 샤프트를 추천하면서도 제품이 어떤 공정을 거쳐 완성되는지 직접 볼 기회는 많지 않았다”며 “이번 견학을 통해 샤프트 한 자루가 완성되기까지 상당히 세밀한 생산 기준과 품질 검사가 적용되고 있다는 점을 확인할 수 있었다”고 소감을 전했다.

후지쿠라샤프트코리아 관계자는 “이번 공장 견학은 후지쿠라 샤프트가 제품을 만드는 기준과 품질을 대하는 태도를 국내 주요 파트너사와 공유하는 자리였다”며 “앞으로도 골프샵 및 피팅 현장과의 소통을 강화하고 소비자들이 신뢰할 수 있는 샤프트 브랜드로서의 가치를 지속적으로 전달하겠다”고 말했다.

이어 “소비자가 제품 본연의 성능과 품질을 안정적으로 경험하기 위해서는 공식 유통 경로를 통한 정품 구매가 중요하다”며 “공식 대리점 및 공식 피팅 스튜디오를 통해 구매한 제품은 정품 인증 확인이 가능하며 제품 상담과 피팅, 사후 서비스까지 체계적으로 지원받을 수 있다”고 덧붙였다.

후지쿠라샤프트코리아는 이번 견학을 계기로 국내 피팅 시장과의 협력 관계를 더욱 강화하고 제품 성능뿐 아니라 제조와 품질에 대한 신뢰를 함께 전달하는 브랜드 활동을 이어갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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