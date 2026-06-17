GTS 플레이 파크골프, 시공부터 사후관리까지 원스톱 시스템 도입

사진=GTSn 플레이 파크골프 홈페이지

지티에스앤(GTSn)이 전개하는 'GTS 플레이 파크골프'는 단순 장비 공급 설치 방식에서 벗어나 기획, 공간 설계, 인테리어 시공, 장비 세팅까지 매장 구축 전 과정을 통합 지원하는 원스톱 구축 시스템을 운영하고 있다고 17일 밝혔다.

이 시스템은 매장 조성 단계에서 발생할 수 있는 시공·장비 세팅 간 오차를 줄이고 운영 효율성을 높인 것이 특징이다. 또한 기기 도입 시 초기 비용 조달에 대한 선택지를 넓힐 수 있도록 분납 프로모션을 함께 운영하며 시스템 도입 장벽을 낮추고 있다.

기술적 안정성과 사후관리(AS) 시스템 강화에도 주력하고 있다. 검증된 자체 소프트웨어를 기반으로 오류를 최소화한 플레이 환경을 구축했으며, 실제 매장 운영 과정에서도 일관된 시스템 환경이 유지되도록 지원한다.

특히 본사 및 대전·부산 지사를 중심으로 전국 단위 AS 대응 체계를 기반으로 장비 이상 발생 시 신속한 현장 점검과 원격 기술 지원이 가능하도록 운영 중이다.이를 통해 초보자부터 숙련자까지 다양한 이용자 층이 만족할 수 있는 정밀한 그래픽과 물리 엔진 구현에 집중하고 있다.

업계 관계자는 "스크린파크골프가 대중적인 실내 스포츠 문화로 자리 잡으면서 장비의 완성도뿐만 아니라 공간 인테리어, 체계적인 사후관리 시스템을 종합적으로 갖춘 플랫폼의 중요성이 커지고 있다"고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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