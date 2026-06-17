음악 넘어 기록으로…넬, 오늘(17일) 정규10집 ‘X’ 발표

‘데뷔 27년 차’ 밴드 넬(NELL)의 진화와 확장을 담은 정규앨범 ‘엑스(X)’가 베일을 벗는다.

밴드 넬(NELL)이 오늘(17일) 오후 6시 정규 10집 앨범 ‘X’를 발표한다. 정규 앨범으로는 약 5년 만의 신작이자, 데뷔 이후 열 번째 작품이다.

앨범명 ‘X’는 넬의 열 번째 정규 작품을 의미하는 로마 숫자 10인 동시에, 특정한 의미로 규정되지 않는 미지수의 상징이다. 다양한 감정과 해석이 공존할 수 있는 여백을 남기겠다는 의도다.

4년여에 걸친 긴 제작 과정을 거쳐 완성된 앨범이다. 총 11곡이 수록된 ‘X’는 최근 작업된 곡들뿐 아니라 약 20년 전 처음 구상된 곡을 현재의 사운드로 새롭게 편곡한 작품까지 함께 담겼다. 넬이 현재 추구하는 음악적 방향성을 집약한 작품이기도 하다. 얼터너티브 록, 모던 록, 슈게이징, 오케스트레이션 등 폭넓은 음악적 접근 속에서도 넬 특유의 정서와 색깔이 앨범 전반을 관통한다.

앨범 발매를 앞둔 넬은 “10집이라서 특별하다기보다, 늘 그래왔듯 이전 앨범보다 더 좋은 앨범을 만들고 싶었다. 다만 한국에서 30년 가까이 활동하며 정규 앨범 10장을 발표할 수 있었다는 사실은 분명 감사하고 뿌듯한 일”이라는 소감을 전했다.

앨범의 문을 여는 연주곡 ‘래츠(Rats)’는 긴장감 넘치는 록 사운드로 작품의 변화된 분위기를 암시한다. 타이틀곡 ‘스위트 딜루젼(Sweet Delusion)’은 밴드 최초로 브라스 세션 녹음을 도입한 곡으로, 강렬한 얼터너티브 록 사운드가 인상적이다. 기존 넬의 음악보다 한층 공격적인 에너지와 질감을 담아내며 이번 앨범의 확장된 음악적 스펙트럼을 보여준다.

추억보다 꿈, 과거보다 미래를 향한 시선을 담은 ‘온리 원(Only One)’, 청량한 모던 록 사운드의 ‘돈트 렛 미 고(Don’t Let Me Go)’도 수록된다.

타블로가 피처링으로 참여한 ‘루저스 레시피(Loser’s Recipe)’는 넬 사상 첫 피처링 곡으로, 은은한 멜로디와 직설적인 가사의 대비가 인상적인 곡이다. 록 사운드에 그로울링 발성을 담은 ‘블루 아이즈(Blue Eyes)’에 이어 장대한 오케스트레이션이 돋보이는 ‘뱀프(VAMP)’는 후반부를 압도적인 스케일로 장식한다.

이번 앨범에는 앞서 공개한 싱글 ‘상실의 관성’과 EP ‘X : 3 / ?’가 후반부에 배치됐다. 개별 작품으로 먼저 공개됐던 음악들은 정규 10집이라는 큰 흐름 안에서 에필로그처럼 이어진다. 이로써 정규 10집은 시대를 향한 질문에서부터 꿈을 향한 의지, 상실과 기억, 수용에 이르기까지 오늘을 살아가는 이들이 마주하는 다양한 정서를 아우른다.

이번 프로젝트는 음악을 넘어 하나의 기록으로도 확장된다. 넬은 데뷔 이후 처음으로 CD 대신 고음질 마스터 파일을 담은 USB 형태의 음반을 선보인다. 이와 함께 제작 과정과 멤버들의 생각을 담은 에세이북 ‘다이어리 오브 엑스(Diary of X)’를 발간하고, 동명의 전시를 연다. 전시는 오는 20일부터 28일까지 서울시 성산동 서보 아트스페이스에서 개최된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]