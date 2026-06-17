[월드컵 이슈] ‘눈 찢고 박장대소’ 인종차별 당한 韓 유튜버, FIFA 초청으로 멕시코전 관람

사진=유튜버 이노냥 SNS 캡처

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 한국-체코전에서 인종차별 피해를 당한 유튜버 이노냥(본명 윤수진)이 FIFA로부터 한국-멕시코 경기의 초청장을 받았다.

FIFA는 17일 “이노냥이 오는 19일 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열릴 한국과 멕시코의 조별리그 2차전 경기 초청을 수락해 매우 기쁘다”고 밝혔다.

경기 당일은 국제 혐오 표현 반대의 날이다. FIFA는 “이노냥과 함께 존중과 포용의 메시지를 전할 예정”이라고 설명했다.

사진=유튜버 이노냥 SNS 캡처

논란은 지난 12일 이노냥이 체코전 응원 영상을 게재하면서 불거졌다. 공개된 영상에는 이노냥이 관중석에서 셀프카메라를 촬영하던 도중 뒤쪽에 앉아 있던 한 남성이 카메라를 향해 양손 검지를 눈가에 대고 눈을 옆으로 찢는 동작을 취한 모습이 담겼다.

이는 슬랜트아이(slant-eye)로 불리는 동양인 비하 동작이다. 동양인의 작은 눈을 비하하는 대표적인 인종차별 행위로 여겨진다.

해당 영상은 SNS를 통해 빠르게 확산됐고, 멕시코 매체 폴리티코, 인포배, 라 실라 로타 등은 해당 남성의 행위에 대해 비판했다. 멕시코 현지 누리꾼들 사이에서는 해당 남성의 신원을 확인하려는 움직임도 나타났다. 특히 미라몬테스는 현재 멕시코 할리스코주(州)의 지형·측량·지적공학회기술자협회(CITGEJ) 회장을 맡고 있어 논란은 더 커졌다.

이후 미라몬테스는 사과의 뜻을 전했다. 그는 SNS를 통해 “(한국의) 해당 유튜버를 비롯해 모두에게 사과하고 싶다. 공개적으로 사과를 표현하는 게 중요하다고 생각한다”며 “이 상황이 벌어진 모든 것에 진심으로 후회하고 있다”고 털어놨다. 이어 “무슨 일이 일어났는지 생각했고, 이 순간에 내가 어떤 책임을 져야 하는지 이해했다”고 덧붙였다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]