KT&G, ‘릴 에이블 3.0’ 전국 편의점에서 만난다

KT&G가 궐련형 전자담배 기기 ‘릴 에이블 3.0’의 판매처를 전국 편의점으로 확대한다.

KT&G는 17일부터 ‘릴 에이블 3.0’을 전국 모든 편의점에서 판매한다고 밝혔다. 이 제품은 지난 2월 플래그십 스토어 ‘릴 미니멀리움’ 4개소에서 먼저 출시된 바 있다.

릴 에이블 3.0은 이전 모델보다 예열시간과 충전시간을 줄인 것이 특징이다. KT&G에 따르면 예열시간은 이전 모델 대비 약 10초 단축됐으며, 완전 충전까지 걸리는 시간도 절반 수준으로 줄었다. 기존 기능은 유지했다. 사용 중 일시정지, 기호에 따른 사용 모드 전환, 3회 연속 사용 등의 기능을 적용했다.

디자인 측면에서는 유럽 디자인 스튜디오와 협업했다. 정교하게 가공한 메탈 소재를 사용했으며, OLED 디스플레이를 적용해 사용자에게 필요한 정보를 확인할 수 있도록 했다.

KT&G는 궐련형 전자담배 시장에서 ▲릴 하이브리드 ▲릴 에이블 ▲릴 솔리드 등 여러 플랫폼을 운영하고 있다. 이 가운데 릴 에이블은 다양한 스틱 카테고리를 기반으로 디바이스 누적 판매량 100만대를 넘어섰다.

김동필 KT&G NGP사업본부장은 “릴 에이블 3.0은 사용자 관점에서 편의성을 강화한 제품”이라며 “앞으로도 차별화된 제품을 기반으로 궐련형 전자담배 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]