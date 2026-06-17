임영웅, 상암 이어 고양 접수… 3일간 ‘스타디움 2’ 연다

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 오는 9월 고양종합운동장을 하늘빛 축제를 연다.

임영웅 공식 SNS 채널은 17일 임영웅의 2026년 콘서트 ‘아임 히어로 - 더 스타디움2 인 고양(IM HERO - THE STADIUM 2)’ IN GOYANG) 티저를 공개했다. 영상에 따르면, 해당 공연은 오는 9월 4일부터 6일까지 3일간 고양종합운동장에서 열린다.

페도라를 쓰고 마이크를 잡고 있는 임영웅의 모습도 함께 공개됐다. 지난 2월 ‘아임 히어로(IM HERO)’ 부산 콘서트에서 깜짝 공개됐던 고양 공연의 날짜까지 공개되면서 영웅시대(팬덤명)의 기대감은 최고조를 향하고 있다.

임영웅은 그간 공연의 성지라고 불리는 장소들을 차례로 방문해왔다. KSPO돔(구 체조 경기장)과 고척스카이돔, 서울월드컵경기장(상암) 등을 꽉 채우며 수만 명의 관객을 만나왔던 임영웅이다. 고양종합운동장은 방탄소년단 제이홉, 빅뱅 지드래곤, 블랙핑크, 데이식스 등 국내 최대 팬덤 규모를 자랑하는 아이돌 그룹의 무대로 사용되고 있다.

가수 임영웅의 고양 공연 티저 영상. 물고기뮤직 제공

2024년 5월 서울월드컵경기장에 이어 두 번째 스타디움 공연이다. 당시 양일간 약 10만 명의 관객을 동원한 임영웅이 이번엔 공연을 하루 늘려 더 많은 관객과의 소통에 나선다. 지난해에는 인천을 시작으로 전국 7개 도시는 도는 전국투어를 펼쳤다. 총 24회 차 공연에서 약 25만 여 명의 관객을 동원하며 국내 최대 규모급의 관객 동원력을 입증했다.

매 공연마다 남다른 스케일과 무대로 가요계를 들썩이는 임영웅의 행보다. 임영웅 소속사 관계자는 “이번 공연을 통해 한층 더 업그레이드 된 무대와 감동을 선사할 것”이라고 자신했다.

이에 앞서 오는 29일 첫 방송되는 SBS 예능 ‘산골총각 영웅’으로 안방극장을 찾는다. ‘산골총각 영웅’은 사랑받았던 ‘섬총각 영웅’의 시즌 2로 외딴 산골총각 하우스에서 펼쳐지는 무계획, 무공해 라이프를 담는다. 바다 건너 섬에서 따뜻한 위로를 건넸던 임영웅이 무대를 산으로 옮겨 힐링을 그려낸다. 호스트 임영웅과 함께 배우 차승원, 현봉식, 김도훈, 개그맨 허경환과 곽범, 가수 조째즈와 넉살, 로이킴이 출연한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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