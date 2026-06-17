올 여름휴가 ‘섬캉스’ 떠나볼까... 7~8월 1박 이상 머물면 최대 10만원 지원

행정안전부가 ‘2026년 섬 방문의 해’를 맞아 여름 휴가철 섬 여행객에게 최대 10만원의 여행 경비를 지원한다.

행정안전부는 오는 7~8월 육지와 연결되지 않은 섬을 1박 2일 이상 여행하는 방문객을 대상으로 여행 경비 일부를 지원한다고 17일 밝혔다. 이번 사업은 섬 관광에 대한 관심을 실제 방문으로 이어가고, 여름철 섬 지역 관광 수요를 확대하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 여객선을 이용해야 하는 섬을 방문하는 여행객이다. 개인이 아닌 팀 단위로 지원이 이뤄지며, 7월부터 8월까지 1박 2일 이상 섬에 머무는 경우 신청할 수 있다.

지원 항목은 숙박비, 식비, 여객선 운임, 식료품 구매비 등 섬 지역에서 사용한 여행 경비 전반이다. 신청자는 왕복 승선권과 영수증 등 증빙자료를 제출해야 하며, 심사를 거쳐 최대 10만원까지 지원금을 받을 수 있다.

여행비 지원 신청은 17일 오전 10시부터 오는 30일 밤 12시까지 ‘2026년 섬 방문의 해’ 공식 누리집에서 받는다. 신청 인원이 지원 규모를 넘을 경우 추첨을 통해 지원 대상을 선정한다.

행안부는 이번 지원 사업을 전남도의 ‘섬 반값여행’, 한국관광공사의 ‘숙박세일페스타’ 등과도 연계한다. 전남 섬 반값여행은 오는 8월 29일부터, 숙박세일페스타는 9월 중 진행될 예정이다. 이를 통해 여행객들이 여러 할인·지원 혜택을 함께 활용할 수 있도록 한다는 계획이다.

가을철 추가 지원도 추진된다. 행안부는 여름 휴가철 1차 여행비 지원에 이어 오는 10월 ‘2026 여수세계섬박람회’와 연계한 2차 여행비 지원 사업을 진행할 예정이다. 섬 방문의 해 분위기를 가을까지 이어가고, 섬 관광 수요를 연중 확산시키기 위한 취지다.

참여형 프로그램도 순차적으로 운영된다. 전국 88곳이 지정된 ‘찾아가고 싶은 섬’ 방문 인증 행사와 함께 8~9월에는 ‘1인 1섬 갖기’, 어린이 동반 가족 여행객 대상 티니핑 프로그램, 추석맞이 섬 특산품 기획전 등이 진행된다. 행안부는 이를 통해 섬 방문을 늘리고 지역 내 소비 활성화 효과도 높인다는 방침이다.

진명기 행정안전부 자치혁신실장은 “섬은 아름다운 자연경관과 고유한 문화, 다양한 먹거리를 간직한 우리나라의 소중한 자산”이라며 “이번 여행비 지원을 계기로 더 많은 국민이 섬을 찾고 머물며 섬의 매력을 직접 경험하길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 정부는 섬 관광을 활성화하고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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