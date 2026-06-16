혜리, ‘뱃살 논란’ 지운 완벽 비주얼…레더룩으로 분위기 압도 [스타★샷]

사진 = 혜리 SNS 계정

가수 겸 배우 혜리가 자신을 둘러싼 논란을 의식하지 않은 듯 당당한 근황을 공개했다.

혜리는 16일 자신의 SNS에 “Night Version”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 혜리 SNS 계정

사진 = 혜리 SNS 계정

공개된 사진에는 최근 팬미팅 무대 뒤편에서 촬영된 혜리의 모습이 담겼다. 혜리는 블랙 컬러의 레더 스타일 의상에 핫팬츠를 매치한 채 카메라를 응시하며 강렬한 분위기를 자아냈다.

사진 = 혜리 SNS 계정

사진 = 혜리 SNS 계정

또 다른 사진에서도 혜리는 동일한 스타일링으로 다양한 포즈를 취하며 시선을 사로잡았다. 긴 생머리와 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데, 세련된 무드와 당당한 매력이 인상적이다.

앞서 혜리는 지난 13일 이화여자대학교 삼성홀에서 단독 팬미팅 ‘2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL’을 열고 팬들과 만났다. 이날 그는 다양한 토크 코너와 함께 에스파 ‘위플래시(Whiplash)’, 최예나 ‘캐치 캐치(CATCHY CATCHY)’ 등 커버 무대를 선보이며 화제를 모았다.

팬미팅 당시 착용한 의상을 두고 온라인상에서는 다양한 반응이 이어졌으며, 이후 혜리가 공개한 근황 사진에도 팬들의 응원과 관심이 이어지고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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