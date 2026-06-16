백발 아버지와 두 아들의 특별한 시구… 두산, 소방가족 1119명에 추억 선물

사진=두산 베어스 제공

잠실 야구장 마운드 위에 83세 ‘노(老)소방관’이 섰다. 타석과 포수 자리엔 아버지의 뒤를 따라 소방관이 된 두 아들이 자리했다. 시민의 안전을 지켜온 소방 가족 삼부자가 야구장에서 잊지 못할 추억을 만들었다.

두산은 16일 서울 잠실 야구장에서 열린 KT와의 홈경기서 ‘두산베어스와 함께하는 소방가족의 날’ 행사를 진행했다. 현직 소방공무원과 가족뿐 아니라 순직 소방관 유가족까지 총 1119명을 초청해 헌신과 희생에 감사의 뜻을 전했다.

올해로 3회째를 맞은 행사의 주인공은 35년 동안 소방관으로 재직한 김소수 씨였다. 김소수 전 소방관은 1971년 대연각 화재와 2001년 홍제동 화재 등 대형 재난 현장에서 구조 활동을 펼친 뒤 퇴직했다.

이날 김 씨가 시구를 맡았고, 장남 김성은 서울 강북소방서 소방위가 시타자로 나섰다. 차남 김성민 경기 시흥소방서 소방위는 포수 마스크를 썼다. 김성민 소방위가 “대중 앞에서 아버지의 강인하고 당당했던 모습을 다시 보고 싶다”는 사연을 보내면서 이번 시구가 성사됐다는 후문이다.

사진=두산 베어스 제공

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두 아들이 아버지의 뒤를 이어 현장을 지키고 있는 만큼 삼부자가 함께한 시구는 더욱 특별하게 다가왔을 터. 마운드에 선 김소수 전 소방관은 오랜만에 소방 제복을 갖춰 입고 마운드에 올라 힘차게 공을 던졌다.

박정원 두산그룹 회장도 2회 초가 끝난 뒤 소방가족들이 자리한 관중석을 찾았다. 박 회장은 김소수 전 소방관에게 소방 신고 번호를 상징하는 등번호 119가 새겨진 유니폼 액자와 베어스 상품을 전달했다. 김성민 소방위 역시 방화복을 재활용해 만든 가방을 건네며 화답했다.

경기장 곳곳서도 소방가족을 위한 행사가 이어졌다. 현직 소방관으로 구성된 소방악대가 애국가를 연주했고, 순직 소방관과 호국영령을 기리는 묵념도 진행됐다. 소방가족 어린이들은 경기 전 외야 잔디를 직접 밟는 그라운드 체험에 참여했다. 중앙 매표소 광장에는 이동식 소방안전 체험 차량이 설치돼 야구팬들도 소방 현장을 간접적으로 경험했다.

사진=두산 베어스 제공

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행사를 마친 김소수 전 소방관은 눈시울을 붉히며 “여러분이 안전하고 행복하게 사는 모습을 볼 때마다 소방관으로서 긍지를 느낀다”며 “항상 소방공무원을 신경 써주는 두산그룹에 진심으로 감사드린다”고 말했다.

김성민 소방위 또한 “아버지가 오랜만에 소방복을 입고 강인한 모습을 보여주셨다. 아들로서 너무 행복하다”고 뜻깊은 소감을 밝혔다.

3년째 진행 중인 이 행사는 소방관 지원에 꾸준히 관심을 기울여 온 박 회장의 제안으로 마련됐다. 두산그룹은 2017년부터 순직·공상 소방관 가족의 심리상담과 치료, 미취학 자녀 양육비 등을 돕는 ‘소방가족 마음돌봄’ 사업을 운영하고 있다.

잠실=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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