떠난 줄 알았던 ‘충주맨’…김선태, 충주시 유튜브 깜짝 등장

사진 = 유튜브 채널 ‘충주시’

‘충주맨’ 김선태가 퇴사 후 처음으로 충주시 공식 유튜브 채널에 모습을 드러내며 반가움을 안겼다.

16일 충주시 공식 유튜브 채널에는 '깐부 회동'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 충주시는 해당 영상을 두고 "젠슨 황 깐부 회동 패러디"라고 소개했다.

영상에는 전 충주맨 김선태를 비롯해 후임인 ‘충주걸’ 최지호, ‘밥솥좌’ 장연주가 한자리에 모여 한우 회식을 즐기는 모습이 담겼다. 세 사람은 탄산음료로 건배하며 유쾌한 분위기 속 대화를 나눴다.

특히 김선태는 충주시청에 남아 있는 두 사람을 향해 “아우 얄미워라”라고 말하며 특유의 재치 있는 입담을 뽐내 웃음을 자아냈다.

약 20초 분량의 짧은 영상이었지만 반응은 뜨거웠다. 누리꾼들은 “충주시 복귀하라”, “떴다, 내 젠슨황”, “100만 유튜버 김선태가 충주시 채널에”, “지킨 자와 떠난 자” 등의 댓글을 남기며 반가움을 드러냈다.

한편 김선태는 2016년 9급 공무원으로 입직한 뒤 충주시 공식 유튜브 채널을 운영하며 ‘충주맨’으로 이름을 알렸다. 이후 특별승진을 거쳐 2023년 말 6급으로 승진했으며, 지난 2월 퇴사했다. 현재는 개인 유튜브 채널을 운영 중이며 구독자 169만 명을 보유하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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