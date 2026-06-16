엄정화, 엄정화, 수영복 하나로 시선 압도…독보적 건강미 발산 [스타★샷]

사진 = 엄정화 SNS 계정

가수 겸 배우 엄정화가 여유로운 일상을 공개하며 건강미 넘치는 매력을 발산했다.

엄정화는 16일 자신의 SNS에 “for my mom. 엄마의 늦은 생일”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 엄정화 SNS 계정

공개된 사진 속 엄정화는 푸른 바다를 배경으로 휴식을 즐기고 있는 모습이다. 선글라스를 착용한 채 셀카를 남기며 편안하고 여유로운 분위기를 자아냈다.

사진 = 엄정화 SNS 계정

사진 = 엄정화 SNS 계정

또 다른 사진에서는 해변가 바위를 배경으로 포즈를 취하며 시선을 사로잡았다. 수영복 차림의 엄정화는 탄탄한 몸매와 건강한 매력을 드러내며 감탄을 자아냈다. 특히 세월이 무색한 자기관리와 변함없는 비주얼이 눈길을 끌었다. 이국적인 풍경과 어우러진 엄정화의 모습은 마치 화보의 한 장면을 연상케 했다.

한편, 엄정화는 올여름 영화 ‘오케이 마담2’개봉을 앞두고 있다. ‘오케이 마담2’는 고공에서 비행기 구출작전을 펼쳤던 가족이 초호화 크루즈 여객선에 의문의 초대를 받으면서 예측불허의 사건에 휘말리게 되는 액션코미디 작품이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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