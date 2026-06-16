트와이스 정연, 물오른 건강미…올블랙 러닝복도 완벽 소화 [스타★샷]

사진 = 정연 SNS 계정

그룹 트와이스 정연이 러닝에 나선 모습을 공개하며 건강한 매력을 발산했다.

정연은 16일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 정연은 검은색 러닝복과 레깅스를 매치한 올블랙 스타일링에 스포츠 고글과 헤어밴드를 착용한 채 야간 러닝에 나선 모습이다. 도심의 화려한 야경을 배경으로 포즈를 취한 그는 건강하고 활기찬 매력을 발산하며 시선을 사로잡았다.

사진 = 정연 SNS 계정

사진 = 정연 SNS 계정

특히 꾸준한 운동으로 다져진 탄탄한 모습과 자연스러운 분위기가 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에는 정연의 뒷모습이 담겨 스포티한 매력을 더했다. 편안한 차림에도 돋보이는 건강한 에너지와 자신감 넘치는 분위기가 팬들의 감탄을 자아냈다.

한편 정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 복용에 따른 부작용을 겪었으며, 이후 건강 문제로 활동을 잠시 중단한 바 있다. 최근에는 꾸준한 운동과 자기관리를 이어가며 건강한 근황을 전하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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