크래프톤, 배그 ‘펍지 엘라이’ 첫 공개…“AI와 2인 팀플레이”

PUBG: 배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS)에 AI 캐릭터와 팀을 이뤄 2인으로 협력하는 신규 아케이드 모드가 나온다.

크래프톤은 오는 17일 배틀그라운드에 AI 기술 PUBG Ally(PUBG 엘라이)를 적용한 신규 모드 ‘Ally Duo’를 베타 서비스로 공개한다고 16일 밝혔다.

엘라이 듀오는 이용자가 AI 캐릭터인 Ella(엘라)와 2인 팀을 이뤄 사녹 맵에서 플레이하는 신규 아케이드 모드다. 이용자는 엘라와 음성으로 소통하며 이동, 아이템 수집, 전략 수립 등 다양한 상황에서 협력한다. AI와 함께하는 동반 플레이의 재미와 몰입감을 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

엘라는 크래프톤의 AI 기술 PUBG 엘라이를 기반으로 구현된 캐릭터 명칭이다. PUBG 엘라이는 게임 이용자와 함께 플레이하는 새로운 유형의 CPC(Co-Playable Character)다.

PUBG 엘라이는 음성 인식(STT), 음성 합성(TTS) 기술 등을 활용해 이용자와 실시간으로 상호작용한다. 이용자의 음성 명령과 변화하는 게임 상황을 함께 이해하고 필요한 행동과 응답을 생성하도록 설계됐다. 예컨대 이동과 아이템 확보처럼 즉각적인 대응이 필요한 상황에서는 지연을 최소화해 빠르게 행동한다. 전략 수립처럼 맥락 이해가 필요한 상황에서는 게임 상황과 대화 흐름을 종합해 판단하고, 실제 플레이 흐름에 맞춘 협력 플레이를 구현한다.

이번 베타 서비스는 글로벌 이용자를 대상으로 오는 17일부터 7월 1일까지 2주간 운영된다. 이 기간 이용자들의 플레이 경험과 피드백을 바탕으로 기술을 고도화한다. 엘라이 듀오는 한국어, 중국어, 영어 음성 상호작용을 지원한다.

이강욱 크래프톤 CAIO는 “이번 베타 서비스를 통해 엘라와 이용자가 함께 만들어가는 새로운 형태의 플레이를 선보이게 됐다”며 “이용자들의 다양한 피드백을 바탕으로 AI 기술을 활용한 게임 경험의 혁신을 이어 나가겠다”고 밝혔다.

김상균 배틀그라운드 개발본부장은 “PUBG 엘라이는 콘텐츠 크리에이터들이 다양한 상황을 연출하며 재미있게 활용할 수 있는 도구가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 배틀그라운드 이용자들에게 새로운 재미를 선사할 다양한 모드를 선보여 나가겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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