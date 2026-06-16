이상민, 아일릿에 특급 ‘후배 사랑’…“태어날 때부터 아이돌상”

이상민이 걸그룹 아일릿을 만나 남다른 후배 사랑을 보여줬다.

지난 15일 방송된 SBS ‘아니 근데 진짜!’에는 티파니 영과 김예원, 아일릿이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 이상민은 꽃거지 분장을 하고 스페셜 MC로 등장한 허경환에게 “항상 이렇게 초반에 긴장을 하니?”라고 너털웃음을 짓고 현장의 시선이 티파니 영의 반려견 복자에게로 모이자 “(허경환이) 복자한테 시선을 다 뺏기고 있다”고 말해 웃음을 안겼다.

이후 아일릿이 등장하자 그는 직접 문을 열어주며 환대했다. 아일릿 원희가 길거리 캐스팅 비하인드를 전하자 “나도 (사장님이) 춤춰보라고 해서 췄더니 ‘용솟음쳐서 하늘로 올라가는 춤’을 추라더라”라고 너스레를 떨었다.

또한 윤아가 타조 행동 모사 개인기를 선보이자 “최근에 본 개인기 중 최고”라며 칭찬을 날렸고, 아일릿 멤버들의 과거 사진을 보며 “태어났을 때부터 아이돌이 될 상”이라고 아빠 미소를 지었다.

한우를 건 하숙집 팀과 대 아일릿의 가사 받아쓰기 대결에서는 예능감이 폭발했다. 아일릿의 히트곡 ‘마그네틱(Magnetic)’이 나오자 멍한 표정을 지은 이상민은 이어 자신의 소속 그룹이었던 룰라의 ‘날개 잃은 천사’가 나오자 뿌듯한 미소를 지었다. 헤매는 아일릿을 보던 그는 자신도 모르게 또박또박한 목소리로 라이브 힌트를 건넸고, 하숙집 팀의 패배를 자초했다. 그러면서 “우리 땐 이런 게임이 없었다”며 억울함을 토로해 마지막까지 웃음을 안겼다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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