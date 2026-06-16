스위치온, ‘불꽃야구2’ 방송 기념 특별 프로모션 진행

이미지=스위치온

프리미엄 헬스케어 브랜드 스위치온(SWITCHON)이 야구 예능 ‘불꽃야구2’ 방송을 기념해 특별 프로모션을 진행한다고 16일 밝혔다.

스위치온은 지난 15일 방영된 ‘불꽃야구2’에 등장해 브랜드와 주요 제품을 자연스럽게 선보였다. 이번 방송을 통해 야구 팬과 건강한 라이프스타일에 관심이 높은 소비자들에게 스위치온의 브랜드 경험을 제공했다.

브랜드에 따르면 스위치온은 단백질 쉐이크와 다이어트 프로그램을 중심으로 제품 라인업을 운영하고 있다. 방송에서는 스위치온 다이어트 프로그램과 단백질 쉐이크 등 주요 제품이 함께 소개되며 일상 속 건강 관리 브랜드로서의 이미지를 강화했다.

이번 방송은 단순 제품 노출을 넘어 스포츠 콘텐츠와 건강한 자기관리 메시지를 결합한 브랜드 활동이다. 스위치온은 이를 통해 기존 고객은 물론, 운동·다이어트·라이프스타일 콘텐츠에 관심 있는 신규 소비자와의 접점을 확대한다는 방침이다.

브랜드 관계자는 “불꽃야구2를 사랑하는 부싯돌즈에게 스위치온을 소개할 수 있어 뜻깊다”며 “방송을 기념해 특별 할인과 굿즈 이벤트를 함께 준비한 만큼 많은 관심을 기대한다”고 말했다.

한편 스위치온은 6월 15일부터 6월 29일까지 특별 할인 프로모션을 진행하며 기간 내 구매 고객을 대상으로 불꽃야구 관련 굿즈 증정 이벤트를 마련했다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]