땅스부대찌개, 2026 KBO 올스타전 티켓 쏜다… 공식 인스타그램 퀴즈 이벤트 진행

이미지=땅스부대찌개

부대찌개 포장·배달 테이크아웃 전문 브랜드 땅스부대찌개가 2026 KBO 올스타전을 기념해 경기 티켓 응모 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 야구 팬들과 고객들에게 KBO 올스타전 현장을 직접 즐길 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 별도의 구매 조건 없이 땅스부대찌개 공식 인스타그램을 통해 누구나 참여할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

참여 방법은 땅스부대찌개 공식 인스타그램 계정에 게시된 이벤트 게시글의 퀴즈 정답을 댓글로 남기는 방식이다. 이후 참여 고객에게는 티켓 응모 링크가 전달되며 해당 링크를 통해 이벤트에 응모할 수 있다.

응모 고객은 당첨 결과를 즉시 확인할 수 있으며 참여자 전원에게 경품이 제공되는 100% 당첨 방식으로 운영된다. 경품은 2026 KBO 올스타전 경기 티켓을 비롯해 땅스부대찌개 매장에서 사용할 수 있는 할인권 3종으로 총 4가지로 구성됐다.

특히 경품 중 하나인 경기 티켓은 2026시즌 종료 후 철거가 예정된 잠실야구장에서 열리는 KBO 올스타전 티켓으로, 이번 이벤트의 주요 경품으로 구성됐다. 땅스부대찌개는 공식 인스타그램을 활용한 고객 참여형 이벤트를 통해 올스타전 현장을 즐길 수 있는 기회를 제공한다는 계획이다.

땅스부대찌개 관계자는 “KBO 올스타전을 맞아 야구 팬들과 고객들이 함께 즐길 수 있는 이벤트를 준비했다”며 “2026시즌 종료 후 철거가 예정된 잠실야구장에서 열리는 올스타전인 만큼, 팬들에게도 더욱 의미 있는 현장 경험이 될 것으로 기대한다. 공식 인스타그램을 통해 누구나 쉽게 참여할 수 있는 이벤트인 만큼 많은 관심을 바란다”고 전했다.

한편 땅스부대찌개는 고품질의 미국산 햄과 소시지를 활용한 정통 부대찌개를 밀키트 형태로 제공하고 있으며 전국 600여 개 가맹점을 기반으로 고객 접점을 확대해 나가고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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