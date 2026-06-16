18기 김상범, 수석 졸업·졸업경주 우승 쾌거

경정 후보생 18기가 이제 정식 선수로 첫발을 내디딘다.



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 지난 12일 인천 영종도 경정훈련원에서 제18기 경정 선수 후보생 졸업식을 개최했다. 지난해 3월 입소한 제18기 후보생들은 수상 인명구조 교육을 비롯해 경정 이론과 실기, 직업윤리 등 경정 선수에게 필요한 전 과정을 1년4개월 동안 이수하며 프로 선수로서의 기초를 다졌다.



이날 졸업식에는 이성철 경륜경정총괄본부장과 장영태 한국경정선수회 회장을 비롯한 후보생 가족과 선배 선수 등 120여 명이 참석해 새로운 출발선에 선 후보생들을 축하했다.

이번 제18기 졸업생은 남자 4명, 여자 1명 등 총 5명이다. 졸업식에 앞서 열린 졸업 기념 경주에서는 김상범 후보생(사진)이 우승을 차지했고, 김준영과 이명현 후보생은 각각 2, 3위에 올랐다. 특히 김상범 후보생은 교육 기간 성실한 자세와 우수한 성적으로 전 과정을 이수한 후보생에게 주어지는 수석 졸업의 영예까지 안으며 겹경사를 누렸다.



김상범 후보생은 “무더위 속에서 두꺼운 경주복을 입고 훈련할 땐 힘들기도 했지만, 동기들과 함께 잘 이겨낼 수 있었다”며 “수석 졸업과 졸업경주 우승이라는 값진 결과를 얻어 기쁘다. 차근차근 실력을 쌓으며 팬들에게 사랑받는 선수가 되겠다”고 소감을 밝혔다.



이번에 졸업한 제18기 후보생들은 제주도 졸업 연수를 마친 뒤 오는 7월부터 정식 선수로 데뷔 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]