수익금 사회 환원·건전 레저문화 선도…국민과 성장한 경정

시원한 물살을 가르며 짜릿한 승부를 펼치는 경정이 오는 18일 개장 24주년을 맞는다. 2002년 6월18일 첫 경주를 시작한 대한민국 경정은 지난 24년 동안 건전한 레저문화 확산과 공익기금 조성이라는 본연의 임무를 수행하며 국민과 함께 성장해 왔다.



◆88서울올림픽 유산에서 출발한 대한민국 경정

미사경정공원 겹벚꽃길. 미사경정공원은 수도권 서남부를 대표하는 시민 휴식처다.

경정의 뿌리는 1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽을 위해 건설된 미사 조정경기장이다. 서울올림픽 이후 국민체육진흥공단은 130만㎡ 규모의 조정경기장을 활용해 1995년 미사경정공원을 조성했다. 이후 조정호의 활용도를 높이고 공원을 안정적으로 운영하기 위해 국민체육진흥공단은 1998년 경정사업 준비에 착수했다. 2000년 경정장 건립 공사를 시작한 뒤 2002년 6월18일 역사적인 첫 경주를 열었다.



◆수익금은 사회로, 공익사업으로 역할 다해



경정은 경륜·경정법에 따라 공공 재원을 조성하고, 지방재정을 확충하는 공익사업이다. 환급금, 제세, 운영 경비를 제외한 모든 수익을 사회로 환원하고 있다.



특히 가장 많은 배분 비중을 차지하는 국민체육진흥기금은 생활체육, 전문체육, 국제체육 및 스포츠산업 육성, 장애인 체육 등 다양한 분야에 쓰이며 대한민국을 스포츠 강국으로 발돋움하게 하는 소중한 젖줄 역할을 하고 있다.



◆주중에는 스포츠의 성지, 주말에는 시민의 품으로

경정이 시작된 2002년 미사경정장에서 열린 경정 경주 장면.

미사경정공원은 평일과 주말이 각기 다른 매력을 지닌 공간이다. 경정 경주가 수요일과 목요일 열리는 한편, 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 운영하는 마라톤·카누·펜싱 선수단이 이곳에서 훈련에 매진하고 있다. 또한 전국 카누대회와 조정대회, 장애인 조정대회 등 다양한 체육 행사가 개최되며 전문·생활체육의 중심지 역할을 하고 있다.



주말에는 온전히 시민들을 위한 휴식과 여가 공간으로 변신한다. 축구장과 대운동장, 족구장, 잔디마당 등 다양한 체육시설은 물론, 조정호를 따라 조성된 순환도로에서는 걷기 행사와 마라톤 대회 등 시민 참여형 스포츠 행사가 이어지고 있다. 울창한 숲과 아름다운 자연환경도 미사경정공원의 자랑이다. 특히 봄철 겹벚꽃 군락은 수도권 대표 명소로 손꼽히며 많은 상춘객의 발길을 이끌고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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