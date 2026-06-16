유튜브 제왕의 위엄…미스터비스트, 전 세계 유일 ‘5억명 버튼’ 최초 공개

미스터비스트가 유튜브 구독자 5억명 버튼을 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘MrBeast’ 게시물

세계 최초로 유튜브 구독자 5억명을 돌파한 크리에이터 ‘미스터비스트(MrBeast·본명 지미 도널드슨)’가 이를 기념하는 특제 플레이 버튼을 공개했다.

지난 15일 미스터비스트는 자신의 유튜브 채널 커뮤니티에 “올 더 유튜브 플레이 버튼스(All the YouTube Play Buttons)”라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 미스터비스트는 그동안 획득한 역대 플레이 버튼들이 전시된 공간에서 이번에 새로 수령한 ‘5억 명 기념 커스텀 버튼’을 든 채 포즈를 취하고 있다. 전시장에는 구독자 10만명 달성 시 지급되는 실버 버튼부터 100만명의 골드 버튼, 1000만명의 다이아몬드 버튼, 그리고 1억명 돌파를 상징하는 레드 다이아몬드 버튼이 차례로 진열돼 눈길을 끌었다.

그가 손에 쥔 버튼은 유튜브 측이 오직 미스터비스트만을 위해 특별 제작한 것으로 알려졌다. 앞서 그는 지난 12일 전 세계 유튜브 크리에이터 중 최초로 구독자 5억명이라는 대기록을 세운 바 있다.

그동안 미스터비스트는 1억명, 2억명 등 주요 이정표를 세울 때마다 유튜브 측으로부터 맞춤형 플레이 버튼을 받아 공개하며 화제를 모았다. 한편 대규모 챌린지와 기부형 콘텐츠로 독보적인 영역을 구축한 미스터비스트는 이번 5억명 돌파로 세계 1위 크리에이터로서의 위상을 다시 한번 공고히 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]