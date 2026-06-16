결혼정보회사 듀오, 무제한 매칭 가능한 DR 상품 운영…서비스 다양화 추진

사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 무제한 매칭이 가능한 DR(Duration) 상품을 운영하며 서비스 다양화에 나서고 있다고 16일 밝혔다.

듀오에 따르면 DR 상품은 일정 기간 동안 횟수 제한 없이 매칭 서비스를 이용할 수 있는 기간형 프로그램으로 보다 폭넓은 만남 기회를 원하는 고객들을 위해 마련됐다.

해당 상품은 기본 3회 만남 이후 추가 약정을 통해 1년 동안 무제한 매칭 서비스를 제공한다. 고객들은 횟수에 구애받지 않고 다양한 만남을 이어갈 수 있다.

최근 결혼정보업계에서는 단순히 조건 중심의 만남보다 자신과 잘 맞는 상대를 충분히 찾고자 하는 고객들이 증가하면서 기간형 상품에 대한 관심도 높아지고 있다.

듀오는 이러한 변화에 맞춰 횟수형과 기간형 상품을 함께 운영하고 있으며 고객이 자신의 결혼 계획과 만남 스타일에 따라 선택할 수 있도록 상품 구성을 확대하고 있다.

현재 DR 상품은 노블레스, 프라우드, 오블리주 등 주요 프로그램을 중심으로 적용되고 있으며 출시 기념 프로모션을 통해 특별 할인과 추가 만남 혜택도 제공하고 있다.

듀오 관계자는 "고객들의 요구가 다양해지는 만큼 서비스 역시 보다 유연하게 변화할 필요가 있다"며 "DR 상품을 통해 고객들이 자신에게 적합한 방식으로 만남을 이어갈 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 듀오는 1995년 설립 이후 약 5만4천여 명의 성혼을 기록했으며 전문 커플매니저 상담과 체계적인 매칭 시스템을 기반으로 서비스를 제공하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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