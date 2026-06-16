앳하트표 하이틴 무드…리메이크곡 ‘세이 잇’ 25일 공개

그룹 앳하트(AtHeart)가 레트로 하이틴 무드로 올여름을 물들인다.

앳하트는 지난 15일 공식 유튜브 채널을 통해 '타임 트래블 프로젝트'의 시작을 여는 첫 번째 싱글 '세이 잇(Say It)'의 뮤직비디오 티저를 선보였다.

오는 25일 오후 1시 공개될 ‘세이 잇’은 더 카디건스(The Cardigans)의 대표곡 '러브풀(Lovefool)'의 리메이크작이다. 영화 '로미오와 줄리엣'의 삽입곡으로 알려진 곡이다.

공개된 티저에는 무대에 오르기 전 분주하게 옷매무새를 다듬거나, 스트레칭을 하는 멤버들의 모습이 담겼다. 백스테이지 현장을 그대로 옮겨온 듯한 생동감 넘치는 분위기가 눈길을 끈다. 반짝이는 소재로 포인트를 준 글램 룩으로 앳하트만의 키치하면서도 세련된 매력을 극대화했다. 레트로 하이틴 영화를 연상시키는 쿨한 애티튜드로 앳하트만의 당찬 에너지를 그려낸다.

여기에 "Love me, Love me"라는 익숙한 노랫말이 흘러나온다. 영상 말미에는 멤버 아우로라의 합류가 예고돼 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 끌어올렸다.

앳하트가 추진하는 '타임 트래블 프로젝트(TIME TRAVEL PROJECT)'는 1996년 발매 당시 전 세계적 히트를 기록한 국내와 미국의 명곡을 앳하트만의 색깔로 새롭게 재해석하는 글로벌 리메이크 프로젝트다. 앳하트는 원곡이 지닌 매력에 트렌디한 감성을 더해 30년의 시간을 뛰어넘는 특별한 음악적 경험을 선사할 예정이다.

이를 위해 앳하트는 1996년 발매된 미국과 한국의 대표적인 명곡을 각각 한 곡씩 선정했다. 오는 25일 ‘러브풀’ 발매에 이어 8월 초에는 1990년대 최고의 히트곡이자, 현재까지도 전 국민에게 회자되고 있는 룰라의 대표곡 ‘3! 4!’의 리메이크곡을 선보인다. 앳하트만의 당찬 에너지를 더해 올여름을 대표하는 새로운 서머송 탄생을 기대케 한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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